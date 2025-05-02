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遭提罷免二階送件3萬份 傅崐萁：相信鄉親會投不同意票
「微光花蓮」今天將3萬2777份罷免傅崐萁連署書送到縣選委會，傅崐萁在臉書發文回應，表示尊重民意，相信絕大多數鄉親最後會投下不同意罷免票。
傅崐萁在臉書細數政績，表示第11屆立委進入第三個會期，國民黨與民眾黨通力合作，15個月以來通過上百項福國利民法案，全院通過決議的包括0403震災重建條例、財劃法修法、提高農糧收購價等，還有普發現金1萬元還稅於民也在進行。
他說，去年擔任國民黨立院黨團總召以來，被民進黨府院、綠媒側翼媒體天天謾罵誣衊，民進黨動輒癱瘓議事、行政院六度覆議無理亂政，他沒有忘記人民才是國家真正的頭家，也為花蓮全力爭取預算與建設。
「起厝起一半，師傅不能換」，傅崐萁表示，會與服務團隊嚴格依循選罷法打贏這場仗，最黑暗的時刻絕不屈服，會堅定為鄉為民而戰。
國民黨花蓮縣黨部也發表聲明，指憲法賦予人民罷免公職人員是為制衡權力與保障民意表達，然而，當前部分勢力卻扭曲這項制度，將罷免作為政治鬥爭的延伸手段，對民主制度造成嚴重傷害。呼籲社會各界共同抵制以政治報復、打擊異己為目的的「惡罷文化」，選民要投下不同意罷免票。
國民黨花蓮縣黨部指出，民意代表經過合法程序當選，理應給予合理時間與空間履行政見、推動政策，若任由任由一小撮人以政治動員手段任意發動罷免，將讓公職人員無所適從，甚至問政品質受到壓縮，呼籲中央與地方應共同檢視現行罷免制度是否有漏洞可乘，並探討如何設立更合理的門檻與審查機制，避免制度被濫用。
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