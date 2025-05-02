罷吳思瑤換領銜人 2分之1連署人同意 趙少康：中選會想吃案

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分，中廣前董事長趙少康今天表示，張克晉突然退出，是否因被民進黨威脅，心生恐懼才決定「不玩了」？而吳思瑤是最有可能被罷免的民進黨立委，且連署進度最快，所以民進黨要無所不用其極的打壓，造成寒蟬效應。

趙少康表示，遍查選罷法條文，沒有關於罷免案領銜人主動退出的規定。換句話說，根本沒有領銜人退出的情境，有幾千人提議的罷免案既然已經提出並通過中選會審查進入二階，也不可能因為領銜人出狀況而被影響。

趙少康提到，現在不少人以訛傳訛說，要經過2分之1的提議人同意，才可以換領銜人，在罷免吳思瑤一案上，需要超過2000人的書面同意，才能由備補領銜人接替出任。試想當時簽署提議罷免的4千多人，頂著大太陽、冒著大風大雨趕來連署，領銜人並沒有死亡，竟要2千人再來簽同意書，玩笑豈不是開大了？

趙少康指出，根據選罷法第76條第8項規定：「罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。」針對罷免領銜人遞補，選罷法規定得很清楚，除了死亡當然由備補領銜人遞補外，領銜人「經提議人總數2分之1以上書面同意」，能由備補領銜人遞補。領銜人可以有條件被動被更換遞補，而不是主動退出不當領銜人。

趙少康說，罷免吳思瑤在第一階段就已經有4千多人連署做提議人，第二階段的連署書也超過1萬份，也就是說，在士林、北投，到目前至少有1萬4000人同意罷免吳思瑤，早就在進行的罷免案，不可能因為領銜人想退出就可以「吃案」。中選會也不可以見獵心喜趁機想要「吃案」。

趙少康指出，根據立法院職權行使法規定，連立委在立法院要撤回提案，都要先經過連署人同意，公投法針對撤案也有類似規定，這就是法律考量權利均衡後的設計。而選罷法第78條規定，連撤回罷免案都要3分之2的提議人書面同意，怎麼已經達成1%提議規定，而且正在進行連署中的罷免案，只因領銜人個人原因，罷免案就可以任意加以作廢？他提醒中選會不可以胡亂解釋，以免鬧笑話。

至於張克晉宣稱希望全國團結一致所以退出罷免，趙少康說，發動大罷免的民進黨有想跟在野黨團結嗎？面臨罷免威脅的國民黨立委有35個人，民進黨不停手，只有張克晉一個人不玩，可以讓國家團結不空轉？

趙少康認為，台北市「雙吳」是最可能被罷免的民進黨立委，又以吳思瑤的連署進度最快，所以民進黨要無所不用其極的打壓、破壞，造成寒蟬效應，民進黨自己大肆罷免在野立委，卻沒收人民投票支持在野罷免的權利，就是威權統治。