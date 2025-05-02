國民黨台中市黨部遭檢調搜索 黨部：司法應堅守中立
檢調偵辦罷免連署書涉偽造文書與個資法等案件，今天上午搜索國民黨台中市黨部及其他4地區黨部，先後帶走8名國民黨工。國民黨部稍早發出聲明，表示國民黨堅持法治社會基本價值，尊重司法機關，但司法應堅守中立，勿受政治力干預操控。
檢調今天上午搜索國民黨台中市黨部、潭雅神區、豐原區、大里區、太平區黨部，帶走市黨部一組總幹事伍康龍、二組總幹事楊大緯、三組總幹事陳劍鋒，另在其他4黨部帶走5人，回到檢調機構協助偵查。
國民黨台中市黨部聲明，一向堅持法治社會的基本價值，尊重司法機關依法辦案，但司法應堅守中立、公正原則，勿受任何政治勢力干預或操控。司法程序應以事實為依據、以證據為核心，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。
國民黨市黨部呼籲，執政當局應謹慎面對社會觀感，維護司法的獨立與尊嚴，確保偵辦過程合法合規，勿以不當手段對待異己，以免破壞社會對司法體系之信任；國民黨將持續關注案件進展，捍衛社會公義，與全民一同守護法治與民主價值。
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