國民黨台中市黨部遭檢調搜索 黨部：司法應堅守中立

檢調偵辦罷免連署書涉偽造文書與個資法等案件，今天上午搜索國民黨台中市黨部及其他4地區黨部，先後帶走8名國民黨工。國民黨部稍早發出聲明，表示國民黨堅持法治社會基本價值，尊重司法機關，但司法應堅守中立，勿受政治力干預操控。

檢調今天上午搜索國民黨台中市黨部、潭雅神區、豐原區、大里區、太平區黨部，帶走市黨部一組總幹事伍康龍、二組總幹事楊大緯、三組總幹事陳劍鋒，另在其他4黨部帶走5人，回到檢調機構協助偵查。

國民黨台中市黨部聲明，一向堅持法治社會的基本價值，尊重司法機關依法辦案，但司法應堅守中立、公正原則，勿受任何政治勢力干預或操控。司法程序應以事實為依據、以證據為核心，避免淪為打擊異己、影響選情的政治工具。