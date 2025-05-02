影／國民黨中市黨部遭搜索 盧秀燕聞訊吐2字

國民黨部台中市黨部今早被搜索，台中市長盧秀燕面對媒體詢問，只說「謝謝」未具體回應。

盧秀燕昨晚是她市長任內首度赴白沙屯媽起駕，引人遐想。盧秀燕今天說，她沒有特別的意涵，純粹是拱天宮邀請，祈求媽祖保佑，人民安心幸福，經濟要繁榮，大家好生活。

盧秀燕今天上午十時出席烏日區光德國中、烏日國中、九德國小、旭光國小及南區樹德國小活動中心興建工程聯合動土典禮。

盧秀燕會後被問及，遠見民調及好感她都拿下第一的看法？盧秀燕說，謝謝，繼續認真做事，民調大家看看就好，不要太在意，謝謝。

至於盧秀燕昨市長任內首次參與白沙屯有特定意涵？盧秀燕說，沒有特別的意涵。她昨天晚上特別講，我到白沙屯媽祖去參拜，現場好幾位議員也有去，跟大家報告，沒有什麼特別用意，純粹是我們的拱天宮邀請我很多年，但是我因為時間的關係都沒有辦法配合，昨天時間上可以，所以特別前往參加，所以沒有特別的用意，就是因為人家邀請，那時間可以配合就參加。

盧秀燕說明，第2個她也利用這個機會來參拜，祝福我們國泰民安，尤其這幾年，我特別提到，台灣國內外都不太平靜，包括海外有像緬甸、泰國大地震，台灣有這個台南大地震、花蓮大地震；另外因為現在美國的關稅風暴，全世界經濟前景，民眾很不安心，所以在這種情況之下，我特別參拜媽祖，祈求媽祖要保佑我們國家國泰民安、風調雨順，人民安心幸福，經濟要繁榮，大家好生活。所以昨天的這樣的前往只是就是說，因為別人邀請那我很高興有機會能夠參加，謝謝大家。