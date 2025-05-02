查死亡連署！檢調搜國民黨台中黨部 兵分多路帶走8黨工

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，今早搜索國民黨台中市黨部，上午11時30分帶走市黨部三組總幹事陳劍鋒。檢調另外帶走國民黨4地區黨部幹部，總共帶走8名黨工詢問。

檢調今早在國民黨中市黨部，已先後帶走二組總幹事楊大緯、一組總幹事伍康龍。檢調帶走陳劍峰後，搜索人員已離開國民黨中市黨部。

檢調也針對3地區黨部，分別帶走潭雅神區黨部1人、豐原區黨部1人與太平區黨部2人、大里區黨部1人，連同市黨部3名幹部，總共帶走8名黨工詢問。