鄭文婷批謝國樑道歉選黃道吉日？赴監院檢舉他違行政中立

基隆市府民政處前處長張淵翔洩個資助連署案，市長謝國樑今天表達調查告一段落後一定會道歉。民進黨市議員鄭文婷質疑「連個道歉還要選黃道吉日嗎？」她下午將具狀到監察院檢舉謝國樑督導不周、違反行政中立。

鄭文婷說，整件事情發展到現在，基隆市政府內控機制完全失靈，甚至事發後完全沒有自我反省的能力，因此她下午3時將到監察院檢舉市長謝國樑督導不周，並希望監察院詳加調查張淵翔任內除了這件醜聞外，還有沒有涉及其他動用戶政系統查詢個資的行為。

鄭文婷表示，在民主法治國家如果發生這樣的醜聞，局處首長雖然離職，但內部絕對會啟動全面清查過往案件也涉及違法情況，現在無法期待有這樣的檢討能力，希望監察院調查整個事件來龍去脈。

「連個道歉還要選黃道吉日嗎？」鄭文婷說，張淵翔出事後又有二個戶所主任出問題，如果在日本東京都發生這樣的事，他們的市長早就下台了。現在連個道歉都還說不出來，「難道是基隆市民欠你嗎？」

鄭文婷指出，張淵翔遭法院裁定交保，謝市府從去年拆樑到今年全台大罷免，都有透過行政系統干擾選務工作的痕跡，現在更爆發一級主管違法擅用戶政系統進行政治鬥爭，明顯違反行政中立法，這怕不是單一事件，無法期待市府能夠發揮自我反省的機制，因此具狀向監察院提出檢舉。

謝國樑上午表示，很遺憾發生這件事，市府能做的就是全力配合、完全尊重，他一定會道歉，也一定要道歉，會在事情告一段落後完整陳述。