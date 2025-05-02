3萬份罷傅連署書今送件…現場響起歡呼聲 國民黨批政治報復

花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天將3萬2777份連署書送交縣選委會。罷團表示，數量遠超過二階門檻1萬9000份，都是對傅崐萁不滿的聲音， 接下來進入第三階段投票，會持續走入人群用理性溝通。國民黨縣黨部回應，這是敗選勢力的政治報復，花蓮不能再被民進黨側翼操弄分裂，將全力支持傅崐萁。

「微光花蓮」歷時數月努力，今天以人龍接力方式，將正副本各26箱，共3萬2777份連署書送交縣選委會，包括「葉霸」葉春蓮、八炯都加入行列，葉春蓮開心地說，「我們不是為花蓮罷傅，是為台灣罷傅」。最後一箱由領銜人李美玲代表送進選委會，現場響起陣陣歡呼聲。

「微光花蓮」表示，傅崐萁長年壟斷花蓮政壇，家族政治與地方資源分配的不透明，使花蓮的民主窒息，又靠攏中國共產黨政權，多次與中共官員會面，在立法院挾人數優勢進行一連串無關民生的法案修法，以黨意代替民意、以個人利益取代民益，這些連署書都是對傅不滿的聲音。

「微光花蓮」感謝所有志工的參與，今天交件後將全程監督查對過程，也將持續走入人群，讓更多民眾理解罷免傅崐萁的重要性，做出理性的判斷。

國民黨縣議員吳建志代表縣黨部發聲，表示傅崐萁是花蓮人用壓倒性選票選出的民意代表，但才上任幾個月就被政治團體發動罷免，這不是反映民意，而是敗選勢力的政治報復。

吳建志說，陸續接獲民眾反映，罷免過程有非設籍花蓮的冒名簽署、學生被誤導簽署，甚至有團體涉嫌違法查戶籍、偷跑連署，已組成律師團隊全面蒐證，將針對違法一一提告。他說， 傅崐萁正全力為花蓮爭取建設與資源、監督中央錯誤政策，並遭無理對待，花蓮不能再被民進黨側翼操弄分裂，國民黨花蓮縣黨部將全力支持傅崐萁。