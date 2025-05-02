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查死亡連署國民黨台中黨部被搜 帶走2幹部…涉偽文、個資法

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導
台中地檢署今指揮調查局台中市調處，搜索國民黨台中市黨部等地。記者趙容萱／攝影
台中地檢署今指揮調查局台中市調處，搜索國民黨台中市黨部等地。記者趙容萱／攝影

檢調追查全台不實罷免連署案，各縣市藍營黨部接連遭搜索，國民黨台中市黨部今上午也遭執行，多名藍營幹部陸續被帶往調查局；據了解，台中地檢搜索案由為偽造文書、個資法，確定與罷免連署涉及違法相關。

中選會4月中向最高檢察署告發41件涉嫌偽造、死者連署罷免案，其中台中市部分，罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純，以及罷免國民黨立委顏寬恒、廖偉翔、黃健豪等，均出現死亡者連署情形，各為5件、149件，台中地檢署收到立案偵辦。

經查，自中央選舉委員會告發後，台中地檢收案初期立6個他字案，並指派多名檢察官偵辦，檢調搜證多時，直到今日認為時機成熟，一早指揮調查局台中市調查處兵分多路，包括國民黨台中市黨部、各地區黨部都被搜索，初詢後預計下午後才會陸續移往中檢由檢察官複訊。

針對台中藍營罷免連署涉及違法一事，中檢搜索案由為偽造文書、違反個資法，與近日全台國民黨各縣市陸續傳出罷免連署不實案雷同。

由於國民黨各縣市黨部接連遭搜索，外界質疑辦藍不辦綠，啟用搜索大動作打壓異己，但檢察界直言，「搜索」與涉及案由並無直接關聯，只要檢察官認定有相當理由，基於保全證據等，即可向法院聲請搜索票，院方核准就能指揮執行。

至於全台大罷免使用死者連署一事，涉及偽造文書、個資法，其中偽造文書法定刑為5年以下徒刑，並不算「微罪」。

罷免

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