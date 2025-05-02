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徐巧芯街講 呼籲張克晉繼續做完：會站在你身旁

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨立委徐巧芯今早在永春市場街講。記者邱書昱／攝影
國民黨立委徐巧芯今早在永春市場街講。記者邱書昱／攝影

國民黨北市立委徐巧芯今早到台北市永春市場街講，國民黨主席朱立倫、北市議員秦慧珠、詹為元也助陣。徐巧芯表示，426造勢後風向不同，看到許多民眾加油；同時，對於張克晉退出領銜人也喊話，不要害怕繼續做完，會站在張的身旁。

徐巧芯受訪時自嘲，因為自己身高矮，站在木箱上看不見大家，所以特別訂製90公分高的講台，站上去的時候能更全方位看到民眾反映，尤其在426造勢、民進黨的司法追殺之後，風向漸漸不同，看到更多民眾站出來加油，會去投下不同意罷免

徐巧芯說，從美麗島民調可見，大家對於司法追殺、政治力介入司法都不能接受，「已經走到專制政府，差一步就是獨裁，所以喊出戰獨裁，不管是大法官、檢調都已經被賴清德掌握，為所欲為。」

不過，徐巧芯街講時也遭一名民眾比中指，她則大氣地回應，「謝謝你的漂亮中指，可以多比給其他人看，我們都是比讚。」會後受訪時，她說，這麼多人流，抗議是少數中的少數，過去罷團說所有人都站出來罷免國民黨立委，可是今天到街頭、市場上，前後經過都看到是支持。

另外，媒體詢問有關罷免民進黨立委吳思瑤的「地動刪瑤」領銜人張克晉昨發聲明退出。徐巧芯說，不太清楚具體狀況，尤其現在士林北投罷免受到調查關係，個人覺得不方便太多聯絡，避免又遭檢調抓一次。

徐巧芯說，但是呼籲張克晉，不要受到民進黨政府威脅，「你做的事情非常重要，張先生繼續用領銜人身份，來繼續吳思瑤罷免一起努力，不用擔心我們都站在你的身旁，司法追殺你，我們會窮盡一切幫忙。」

徐巧芯說，懇求張先生既然當領銜人就不要害怕，繼續做完，兌現民眾的承諾。

罷免

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