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國民黨台中市黨部遭搜 藍疑與2026大選情蒐有關

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
大罷免持續中，今上午國民黨台中市黨部驚傳遭搜索，黨部大門鐵門拉下。記者趙容萱／攝影
大罷免持續中，今上午國民黨台中市黨部驚傳遭搜索，黨部大門鐵門拉下。記者趙容萱／攝影

檢調繼續偵辦大罷免連署案，國民黨台中市黨部與太平黨部今傳遭搜索。中檢雖未證實，據了解，檢調帶走文件甚至有包括贊助支持者名冊、造勢動員名冊和歷年戰情分析，引發藍營質疑，這根本不是單純針對連署，而是2026年大選的情蒐。

國民黨主席朱立倫今受訪時表示，賴清德的態度很清楚，第一叫民眾去天安門抗議，第二用司法手段追殺在野黨到底，第三毫無疑問就是大罷免，而鷹犬們就照他的態度對在野黨追殺。他抨擊，民進黨亂搞惡搞，人民力量會站出來。

據指出，此次台中市黨部遭搜索檢調帶走的文件甚至包括，小額贊助支持者名冊、小組長造勢動員名冊、還有歷年選戰資料及戰情分析。藍營地方人士質疑，賴清德在2026年九合一大選有不能輸的壓力，檢調釜底抽薪，為的就是民進黨在2026提前布局。

如今台中市黨部被搜，外界預測檢調下一步即劍指國民黨中央黨部，藍營人士示警，若從地方真的搜到中央黨部，黨中央必須接球反擊，為保2026選戰根基，相關資料必須緊急依法安置，並與各縣市首長聯防，不能讓被武器化司法影響台灣政局的走向。

罷免

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