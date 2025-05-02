再控鄭正鈐與放貸養生館有關係 新竹雙罷：連署數顯著增加

國民黨籍新竹市立委鄭正鈐被質疑動員外籍人士上凱道，參加426反罷免集會，鄭正鈐委員辦公室昨雖否認與涉案業者合作。新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博今指控，鄭與涉暴力討債的養生館「關係匪淺」，且違法動員事件發生，雙罷連署數有顯著增加，預計4日上午10時會對外公告。

民進黨立委陳培瑜、郭昱晴今陪林志潔及戴振博開「外籍人員被非法動員反罷免、養生館非法放貸與暴力討債，背後誰包庇？請鄭正鈐委員出來說明」記者會。戴振博拿出照片指出，鄭正鈐稱「絕對沒有動員」，但鄭若沒有提供物資，外籍移工頭上統一戴著鄭正鈐的帽子，是怎麼來的？又剛好鄭正鈐國會辦公室執行長陳昭彰是台力人力國際有限公司董事長。

林志潔也說，一名養生館女老闆疑從事高利放貸與張貼懸賞通緝公告，對象多為越籍女性，讓吹哨者非常害怕，且該女老闆更是放任員工在店門口毆打新住民女性，任何暴力行為都不該在台灣發生，如此囂張是否是背後有什麼有力靠山？

陳培瑜表示，針對這些相關爭議，以及背後的人力仲介公司等，都需要鄭正鈐出面說明，是不是在地方變成靠山、包庇業者等，這些在地方上的行為都需要被外界檢視。

現場媒體追問鄭正鈐罷免案目前連署份數、何時會過門檻？戴振博說，鄭正鈐違法動員事件發生後，雙罷都有顯著增加連署，因此5月4日上午10時會對外公告。