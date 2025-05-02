快訊

「粉紅超跑」首波衝民宅！曾託夢會治癒出車禍女屋主 如今親臨賜福

日職／「我的每一步代表台灣」 古林睿煬感性談首勝

「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

再控鄭正鈐與放貸養生館有關係 新竹雙罷：連署數顯著增加

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博表示，鄭正鈐違法動員事件發生後，雙罷連署數有顯著增加，預計4日上午10時會對外公告。圖／聯合報系資料照
新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博表示，鄭正鈐違法動員事件發生後，雙罷連署數有顯著增加，預計4日上午10時會對外公告。圖／聯合報系資料照

國民黨籍新竹市立委鄭正鈐被質疑動員外籍人士上凱道，參加426反罷免集會，鄭正鈐委員辦公室昨雖否認與涉案業者合作。新竹雙罷發言人林志潔及領銜人戴振博今指控，鄭與涉暴力討債的養生館「關係匪淺」，且違法動員事件發生，雙罷連署數有顯著增加，預計4日上午10時會對外公告。

民進黨立委陳培瑜、郭昱晴今陪林志潔及戴振博開「外籍人員被非法動員反罷免、養生館非法放貸與暴力討債，背後誰包庇？請鄭正鈐委員出來說明」記者會。戴振博拿出照片指出，鄭正鈐稱「絕對沒有動員」，但鄭若沒有提供物資，外籍移工頭上統一戴著鄭正鈐的帽子，是怎麼來的？又剛好鄭正鈐國會辦公室執行長陳昭彰是台力人力國際有限公司董事長。

林志潔也說，一名養生館女老闆疑從事高利放貸與張貼懸賞通緝公告，對象多為越籍女性，讓吹哨者非常害怕，且該女老闆更是放任員工在店門口毆打新住民女性，任何暴力行為都不該在台灣發生，如此囂張是否是背後有什麼有力靠山？

陳培瑜表示，針對這些相關爭議，以及背後的人力仲介公司等，都需要鄭正鈐出面說明，是不是在地方變成靠山、包庇業者等，這些在地方上的行為都需要被外界檢視。

現場媒體追問鄭正鈐罷免案目前連署份數、何時會過門檻？戴振博說，鄭正鈐違法動員事件發生後，雙罷都有顯著增加連署，因此5月4日上午10時會對外公告。

罷免

延伸閱讀

核電重啓 至少16個月

「426主揪」養生館老闆娘遭指非法放貸？立委鄭正鈐回應曝光

移工426上凱道林志潔轟鄭正鈐神隱卸責 鄭：適可而止

鄭正鈐移工延燒...北市議員質詢 勞動局曝：一項可合法

相關新聞

查死亡連署！檢調搜國民黨台中黨部 分四路上午陸續帶走7黨工

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，今早搜索國民黨台中市黨部，上午11時30分帶走市黨部三組總幹事陳劍鋒。檢調...

3萬份罷傅連署書今送件…現場響起歡呼聲 國民黨批政治報復

花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天將3萬2777份連署書送交縣選委會。罷團表示，數量遠超過二階門檻1萬9000份，都是對...

罷免連署不實…檢調搜索國民黨中市黨部 帶走2總幹事

全台大罷免持續中，台中市日前傳出多起藍營罷免綠委涉及死亡連署不實案件，今上午國民黨台中市黨部驚傳遭搜索。檢調上午先後帶走...

前處長張淵翔洩個資助罷免 謝國樑首表達立場：我一定會道歉

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，市政府民政處長張淵翔涉違反個資法及偽造文書罪去職，昨又有二名戶政所主...

張克晉退罷吳思瑤領銜人 朱立倫：恐嚇造成寒蟬效應

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉昨發聲明，他強調退出領銜人身分。國民黨主席朱立倫今早受訪表示，民進黨透過...

鄭文婷批謝國樑道歉選黃道吉日？赴監院檢舉他違行政中立

基隆市府民政處前處長張淵翔洩個資助連署案，市長謝國樑今天表達調查告一段落後一定會道歉。民進黨市議員鄭文婷質疑「連個道歉還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。