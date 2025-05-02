藍中市黨部也遭搜 吳宗憲：哪個走向獨裁不是控司法打擊異己？

今日上午檢調搜索國民黨台中市黨部與太平區黨部，國民黨立委羅廷瑋說，他不意外，呼籲檢調、賴清德總統公正辦案。國民黨立委吳宗憲表示，世界上有這麼多的獨裁國家，哪一個在走向獨裁的過程中，不是控制司法來打擊異己？台灣正邁向獨裁。

檢調大動作偵辦罷免連署涉及偽造文書與個資法相關案件，多縣市國民黨地方黨部遭到搜索，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹等人遭羈押。今上午檢調搜索國民黨台中市黨部與太平區黨部，似乎是與罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純連署進入第二階段，但連署出現149分死亡連署書有關。

羅廷瑋說，沒有人會覺得很意外，這就是排程，426活動結束以後，賴清德總統還是沒有面對凱道上25萬人的訴求。希望現階段司法公正獨立不應該被介入，司法人員是國人的驕傲，但現在看到有許多的媒體報導，基層檢調人員也在私底下談論相關的事務，檢調人員變成司法的打手，淪為政黨的鷹犬，這是國人希望看到的嗎？

羅廷瑋表示，台中市黨部被搜索，還有下一個，不會結束，這就是現階段台灣的狀況。希望賴總統看看網路的言論，看看網路的民調，看看大家的心聲，檢調不應該被政黨操弄，這個是最基本的，國人相信會愈來愈憤怒，呼籲檢調、賴總統，應秉持公正公平辦案，而不是一直讓人感受到，利用司法人員來打擊異己。

吳宗憲說，很多人都經歷過台灣司法不公的年代，以及司法漸漸獨立的年代， 但也都很清楚，因為經歷過這兩種時期，所以很珍惜司法獨立的可貴。這段時間看到的是司法走向不獨立，雖然法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗一再說是依法處理、秉公處理，但又有誰能信？

吳宗憲指出，包括偏綠美麗島電子報民調的最新民調，人民對司法的信任度都如此的低，認為政治介入司法的比例是如此的高。這些司法人員有什麼好意思說自己是持平辦案。請民進黨的好朋友們回頭看看民進黨綱，以前他佩服的是希望司法是跨越黨派獨立審判，請回去看看自己的黨綱曾經是這樣，今天司法已經整個走偏。

吳宗憲強調，民進黨一直攻擊在野黨傷害司法威信，但傷害司法威信的是司法界的長官，「是我們拚了命的維持司法的威信」，現在到處都有黨部被搜索。他認為還是回歸到底是不是一個犯罪，以及偵辦犯罪的目的手段之間的比例原則是否符合。今天用大砲打小鳥，希望製造寒蟬效應，這個是人民要的司法嗎？