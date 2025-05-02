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前處長張淵翔洩個資助罷免 謝國樑首表達立場：我一定會道歉

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天對張淵翔案首度表達立場說，「我一定會道歉，也一定要道歉。」記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天對張淵翔案首度表達立場說，「我一定會道歉，也一定要道歉。」記者游明煌／攝影

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，市政府民政處長張淵翔涉違反個資法及偽造文書罪去職，昨又有二名戶政所主任遭約談交保，市長謝國樑今天首度對此事件表達立場，「我一定會道歉，也一定要道歉。」

基隆市政府民政處前處長張淵翔利用民戶政系統查詢連署人，涉嫌洩露個資40萬元交保，基檢提抗告高院預定今天有結果。市調站昨約談中正、戶政兩區戶政所主任江鑒育、林芬芸及一名課員；2名主任各10萬交保、科員3萬交保。

謝國樑今天對此事回應表示，中正、安樂兩戶政事務所主任今天交保，相關人員應該向司法單位說明。他還是鼓勵這些人不管是不是重罪、不管是不是公務員，都希望能夠清楚交代，把事情完整說明清楚。

謝國樑表示，他昨天已有說過，今天會繼續交代市府政風、戶政單位積極了解還有沒有其他問題，全力配合偵辦，並積極宣導及防堵再發生類似情況。

「我一定會道歉，也一定要道歉。」謝國樑說，針對這次發生的事情他會道歉，但到今天都還有新的戶政相關同仁向司法單位陳述他們行為，現階段目前先配合司法單位，內部配合政風防堵和宣導，在幾周內待事情調查告一段落，相關人員都能追訴，該坦白的都陳述清楚後，市府包括他本人在內會清楚表達態度和立場，充滿誠意來處理。

針對張淵翔40萬交保後基檢提出抗告，可能今天有結果，謝國樑表示，很遺憾發生這件事，市府能做的就是全力配合、完全尊重，市府一定會道歉，一定要道歉，會在事情告一段落後完整陳述。

罷免

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