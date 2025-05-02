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張克晉退罷吳思瑤領銜人 朱立倫：恐嚇造成寒蟬效應

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。記者邱書昱／攝影
國民黨主席朱立倫。記者邱書昱／攝影

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉昨發聲明，他強調退出領銜人身分。國民黨主席朱立倫今早受訪表示，民進黨透過恐嚇、政治壓力等營造寒蟬效應，「大家可以看到台灣民主敗壞到這個程度，司法不公到這個程度，真的是非常可惡。」

檢調近期搜索罷綠委團體相關人士，張克晉日前遭到約談後，昨天發聲明稱無止境的抗衡，只會讓台灣政治、經濟、民生在原地空轉，即刻起退出領銜人身分。

朱立倫今早到台北市永春市場街講，他受訪表示，相信大家很清楚可以看得到，民進黨透過各種恐嚇、各種司法、各種所謂的政治壓力造成的寒蟬效應，不是只對士林北投而已，對全台灣各地的這些領銜人收押的收押，司法對待的司法對待，或者是政治、恐嚇的壓力，造成了很多很多的困難，但是相信最後人民的力量會反彈。

朱立倫說，擋不住人民的力量，如果要用這樣的方式來對付在野黨，用這樣的方式來對付任何罷綠的團體，最後反彈的是全體的人民。

他說，同樣的，民進黨對罷藍團體要開順風車，而且每一個選區都要過關，這就是總統的態度，這就是民進黨，大家可以看到台灣可以民主敗壞到這個程度，司法不公到這個程度，真的是非常可惡。

罷免

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