快訊

「粉紅超跑」首波衝民宅！曾託夢會治癒出車禍女屋主 如今親臨賜福

日職／「我的每一步代表台灣」 古林睿煬感性談首勝

「園長之子」毛畯珅性侵猥褻6女童 犯226罪判關28年8月定讞

藍台中市黨部被搜索 綠：只要不違法 就不害怕司法

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免持續中，台中市日前也傳出多起藍營罷免綠委涉及死亡連署不實案件，今上午國民黨台中市黨部驚傳遭搜索；台中地檢署表示，目前尚不便證實。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，只要不違法，就不害怕司法，越來越多徵兆顯示，國民黨黨務系統涉及系統性造假，司法偵辦的核心是證據，只要有涉及不法情事，該辦就辦。

對於死亡連署，民進黨台中立委蔡其昌表示，在他的選區死亡連署就占台中一半以上，比例都非常高、不合理，一直在等待檢方的態度或是選委會去釐清，不可能他的選區死亡連署高到如此離譜，難道在他的選區簽要罷免他會很危險、簽了可能會面臨死亡威脅？這很荒謬，希望檢調跟相關單位查清楚。

何欣純則指出，相信司法檢調一定會查清，關於他的罷免案第一階段連署就有66個死亡連署，還是尊重檢調跟司法，希望盡速釐清、查明真相。

罷免

延伸閱讀

好消息！台中大里霧峰美群橋近4億元改建 最快月底核定

張克晉要退出罷吳思瑤領銜人 戴錫欽：罷吳不會停歇

傳中共收買幫派 民進黨團籲精進法規速調查

罷免綠委吳思瑤領銜人宣布退出 罷團：聯絡不上本人

相關新聞

查死亡連署！檢調搜國民黨台中黨部 分四路上午陸續帶走7黨工

全台大罷免持續中，檢調追查罷免綠委死亡連署案，今早搜索國民黨台中市黨部，上午11時30分帶走市黨部三組總幹事陳劍鋒。檢調...

3萬份罷傅連署書今送件…現場響起歡呼聲 國民黨批政治報復

花蓮罷免傅崐萁團體「微光花蓮」今天將3萬2777份連署書送交縣選委會。罷團表示，數量遠超過二階門檻1萬9000份，都是對...

罷免連署不實…檢調搜索國民黨中市黨部 帶走2總幹事

全台大罷免持續中，台中市日前傳出多起藍營罷免綠委涉及死亡連署不實案件，今上午國民黨台中市黨部驚傳遭搜索。檢調上午先後帶走...

前處長張淵翔洩個資助罷免 謝國樑首表達立場：我一定會道歉

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，市政府民政處長張淵翔涉違反個資法及偽造文書罪去職，昨又有二名戶政所主...

張克晉退罷吳思瑤領銜人 朱立倫：恐嚇造成寒蟬效應

罷免民進黨立委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉昨發聲明，他強調退出領銜人身分。國民黨主席朱立倫今早受訪表示，民進黨透過...

鄭文婷批謝國樑道歉選黃道吉日？赴監院檢舉他違行政中立

基隆市府民政處前處長張淵翔洩個資助連署案，市長謝國樑今天表達調查告一段落後一定會道歉。民進黨市議員鄭文婷質疑「連個道歉還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。