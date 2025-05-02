藍台中市黨部被搜索 綠：只要不違法 就不害怕司法

全台大罷免持續中，台中市日前也傳出多起藍營罷免綠委涉及死亡連署不實案件，今上午國民黨台中市黨部驚傳遭搜索；台中地檢署表示，目前尚不便證實。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，只要不違法，就不害怕司法，越來越多徵兆顯示，國民黨黨務系統涉及系統性造假，司法偵辦的核心是證據，只要有涉及不法情事，該辦就辦。

對於死亡連署，民進黨台中立委蔡其昌表示，在他的選區死亡連署就占台中一半以上，比例都非常高、不合理，一直在等待檢方的態度或是選委會去釐清，不可能他的選區死亡連署高到如此離譜，難道在他的選區簽要罷免他會很危險、簽了可能會面臨死亡威脅？這很荒謬，希望檢調跟相關單位查清楚。

何欣純則指出，相信司法檢調一定會查清，關於他的罷免案第一階段連署就有66個死亡連署，還是尊重檢調跟司法，希望盡速釐清、查明真相。