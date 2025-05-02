疑連署洩個資...張淵翔交保抗告高院擬今裁定 2戶所主任各10萬交保

基隆地檢署偵辦罷免民進黨市議員鄭文婷「死亡連署」案，基隆市政府前民政處長張淵翔利用民戶政系統查詢連署人，涉嫌洩露個資40萬元交保，基檢提抗告高院預定今天有結果。市調站昨約談中正、戶政兩區戶政所主任江鑒育、林芬芸及一名科員，並複製戶政事務所機房戶政系統電磁紀錄，清查還有誰查詢過；2名主任各10萬交保、科員3萬交保。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員涉嫌偽造文書案，基隆市政府民政處長張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，法官裁定40萬交保。基隆地檢署不服裁定，上月30日晚將抗告書送達基隆地院，駁回或重開羈押庭預計今天會有結果。

由於還有共犯未到案，基隆地檢署昨天下午指揮基隆市調查站分別約談中正區戶政事務所主任江鑒育、安樂區戶政事務所主任林芬芸及一名科員，進一步釐清戶政系統查詢紀錄，釐清犯案事證。調查人員到戶政事務所機房複製戶政系統電磁相關紀錄，查明有誰在連署前後查詢過。

3人經市調站初步詢問後以涉及違反個資法送基隆地檢署複訊，2名主任各10萬交保、科員3萬交保。

檢調指出，戶政系統查詢都要有權限及密碼，有誰登錄系統、查過哪些人、誰查的都有紀錄，將再清查還有哪些涉案人。

基隆市政府表示，對司法相關偵辦都配合辦理。