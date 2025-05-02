罷綠委連署書 台南藍議員全面代收

面對民進黨大罷免，身兼國民黨台南市黨部主委的立委謝龍介昨宣布，黨籍南市議員服務處即日起協助代收罷免15名綠委案連署書，讓罷綠委達第二階。同黨立委羅智強昨也表示，「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動，將全台串聯「護民主反惡罷」行動，預計第一階段從雲林、台中、南投等地開始，向各地出發。

罷免國民黨桃園市立委涂權吉、台東縣立委黃建賓的團體昨將第二階段連署書送到地方選委會，領銜人Rick表示，安全門檻3萬872份，這是歷史性的一刻；罷免黃建賓的「挫賓行動」團隊昨公布共收到1萬6671份連署書。

涂權吉表示，執政黨要一黨獨大剷除異己，很多人礙於壓力連署。黃建賓批民進黨，搞大罷免就是選輸想重選，用政治惡鬥騷擾台東鄉親。

謝龍介率南市議會國民黨團開記者會，批賴清德總統就職以來，公正的司法被扭曲，謝說，連署若有違誤，司法單位應釐清真相，如果政治勢力介入司法，把司法當成工具，「你會自食惡果，人民的怒火就會反撲。」

南市議會國民黨黨團書記長林燕祝說，收取罷免書都會看民眾的身分證或可證明身分的文件，不讓民進黨挑骨頭。在台南工作但要罷免民進黨立委的民眾，各議員服務處都可代收連署書。

國民黨立委許宇甄指出，新北市議員卓冠廷對外傳達賴清德已下令要殲滅35席在野黨，加上不斷利用司法對在野黨進行迫害，人民應該要能夠勇敢站出來反惡罷。她和國民黨立委張嘉郡同聲呼籲，投票日一定要站出來投下「不同意罷免」。