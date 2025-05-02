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張克晉突退領銜人 罷瑤無懼續衝二階連署

聯合報／ 記者林佳彣楊正海張曼蘋／台北報導
檢調日前搜索、約談罷免綠營立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關6人，僅張克晉（中）1人無保請回。本報資料照片
檢調日前搜索、約談罷免綠營立委吳沛憶、吳思瑤的罷團相關6人，僅張克晉（中）1人無保請回。本報資料照片

檢調偵辦罷民進黨立委連署案，國民黨雙北等各地方黨部陸續遭搜索，昨傳出罷免綠委吳思瑤團體「地動刪瑤」領銜人張克晉發聲明退出領銜人身分後失聯。罷團召集人賴苡任說，正設法釐清張退出是否為本意，但第二階段連署不受影響。

國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽說，退出有一定法律要件，若張克晉真的萌生退意又非常堅持，只能尊重，會先了解再溝通，但罷免雙吳連署不會因此停歇。明天他將與中廣前董事長趙少康、北市前市長郝龍斌，在青年公園擺攤連署，號召支持者連署罷免立委吳沛憶

若要更換領銜人，中選會昨表示，公職選罷法第76條規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意，由備補領銜人遞補為領銜人；該案1階合格提議人數為4108人，至少須2054人同意，2階連署最遲須於6月7日送件。

張克晉3月出席罷瑤總部成立時，強調擔任領銜人出於他本意，直指吳思瑤唯黨意是從，讓選民丟臉，才發動罷免。但1階連署出現造假爭議，上月14日檢調大規模搜索，約談張克晉、「罷吳4騎士」等6人，僅張1人無保請回，外界推測他退出可能與此有關。

張克晉前天無預警發聲明，退出領銜人身分，並表示「台灣正面臨國際經濟及國內政治難題，無止境的抗衡會讓台灣的政治、經濟、民生原地空轉，不得停止，他願率先退出對立的罷免競爭，希望全國團結一致，朝野回歸各自工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力」。

罷團昨聯繫不上張克晉，賴苡任表示，不確定聲明是否由張發出，正設法釐清張退出是否為本意，並自責未好好保護，讓張面對司法及政治壓力，深感抱歉。至於後續將依法處理，連署行動將依法定時程持續推進，二階連署不受影響。

國民黨北市議員楊植斗隔空喊話張克晉，「執政黨有想要跟你團結嗎」？希望張再考慮，若無法留下，黨中央應盡速想出備案。

民進黨立委吳思瑤說，罷免綠營立委的「亂罷」行動領銜人都是被拱出來，張克晉也是被掛名，若認為罷免已失去正當性、涉及違法造假而選擇退出，她尊重。

民進黨立委林俊憲說，回頭聯絡一階連署人，會有多少人發現自己「被連署」？甚至找不到人，沒有比「自作自受」更貼切的形容了。

吳思瑤 吳沛憶 民進黨 罷免

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