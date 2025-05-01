罷藍委2階估30人 醫示警：大罷免得逞恐清洗台灣

罷藍委二階連署衝刺，前立委林濁水估30人過二階，醫師、時事評論家沈政男從最近美國、台灣走向威權或獨裁的政治現況，憂心示警「大罷免若得逞，政治上，先清洗台灣，再來是清洗社會與文化，台灣將失去民主裡最重要的多樣性元素。」

沈政男指出，美國總統川普日前接受「大西洋」雜誌訪問時稱「我治理（run）這個國家與全世界」，不少歐美媒體在川普第二任就職滿百日後的評論，幾乎都在說，川普正在把美國帶向威權，甚至獨裁的體制，令人憂心。

而最近台灣有人為賴政府辯解說，有選舉、能集會抗議，怎麼是獨裁？顯然，台灣有許多人，尤其是綠營，甚至是學者與專家，對於民主與獨裁的意涵太久沒有更新，還停留在40年前。也難怪，會支持什麼大罷免。

「大罷免，就是台灣走向威權或獨裁的第一步！」沈政男說，大罷免若成功，台灣將符合美國學者Steven Levitsky所說的「競爭性威權體制」定義；而民主走向威權與獨裁的最短路徑，就是民粹，台灣正在這條路上，拉不住的往前盲目前進。

他進一步表示，賴清德雖不是民粹型政治人物，但他與綠營所使用的「中共同路人」等抹紅手段，靠著煽動群眾的恐懼心理，讓他們支持當權者就是民粹式統治的手段，而大罷免則濫用了一個過時的民主制度，當然是民粹式政治活動。

沈政男示警，大罷免若得逞，政治上，先清洗了台灣，再來是社會與文化的清洗，台灣將失去民主生活裡最重要的多樣性元素」，思想的近親繁殖將失去國家社會的整體創意、彈性與活力，把台灣帶進民主式威權或獨裁，還高聲頌讚統治者。