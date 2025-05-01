二階罷綠委陳俊宇啟動16處連署點 教戰曝這樣寫連署恐遭剔除

宜蘭「滿城封宇」聯盟進入罷免民進黨立委陳俊宇二階連署，今天公布16個連署地點，聯盟估算扣除整理連署書時間，6月中旬就要截止收件，因時間急迫，要衝破5萬4千份設定目標，確有難度。這次軍公教人士都可以參加二階段連署，連署表雖有7個欄位，建議1個人寫1張，避免被剔除。

推動一階罷免團體及縣黨部幹部因涉死亡連署，於上周24日遭交保或收押，使得罷免行動一度群龍無首，隔天到中選會領到二階罷免連署書後，又擔心連署書格式錯誤，一度喊停，最近終於整理出連署地點，公布包括國民黨縣黨部、黨籍各縣議員服務、蘇澳黨部及羅東黨部等共16處。

「滿城封宇」聯盟今透過臉書及line等社群號召「拒絕傀儡立委、捍衛宜蘭民主」連署行動，每位縣議員連署目標1000份起跳，今天很多議員及助理都積極動起來。

據了解，罷免陳俊宇二階連署門檻3萬6523人，為了避免填寫錯誤遭到剔除，黨中央秘書長黃健庭日前到宜蘭下達軍令狀，設定要衝出目標5萬4000份，每份連署書都珍貴，「滿城封宇」聯盟更有教戰守則及懶人包等宣導。

聯盟提醒民眾，連署書不要亂印，印歪斜偏移太多都不行，每張連署書雖有７個可以填寫的欄位，但由於同一個村或同一個里的連署書，才能裝訂在一起，整理後送給縣選委會，如果戶籍是不同村里的人填寫在同一張，無法依村里裝訂，縣選委會不受理，建議１個人填寫１張連署書，比較保險。

聯盟建議大家不能等到6月24日連署的最後一天，最好6月中就交件，因為還要預留一些整理裝訂時間。