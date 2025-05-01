二階罷綠委陳俊宇啟動16處連署點 教戰曝這樣寫連署恐遭剔除
宜蘭「滿城封宇」聯盟進入罷免民進黨立委陳俊宇二階連署，今天公布16個連署地點，聯盟估算扣除整理連署書時間，6月中旬就要截止收件，因時間急迫，要衝破5萬4千份設定目標，確有難度。這次軍公教人士都可以參加二階段連署，連署表雖有7個欄位，建議1個人寫1張，避免被剔除。
推動一階罷免團體及縣黨部幹部因涉死亡連署，於上周24日遭交保或收押，使得罷免行動一度群龍無首，隔天到中選會領到二階罷免連署書後，又擔心連署書格式錯誤，一度喊停，最近終於整理出連署地點，公布包括國民黨縣黨部、黨籍各縣議員服務、蘇澳黨部及羅東黨部等共16處。
「滿城封宇」聯盟今透過臉書及line等社群號召「拒絕傀儡立委、捍衛宜蘭民主」連署行動，每位縣議員連署目標1000份起跳，今天很多議員及助理都積極動起來。
據了解，罷免陳俊宇二階連署門檻3萬6523人，為了避免填寫錯誤遭到剔除，黨中央秘書長黃健庭日前到宜蘭下達軍令狀，設定要衝出目標5萬4000份，每份連署書都珍貴，「滿城封宇」聯盟更有教戰守則及懶人包等宣導。
聯盟提醒民眾，連署書不要亂印，印歪斜偏移太多都不行，每張連署書雖有７個可以填寫的欄位，但由於同一個村或同一個里的連署書，才能裝訂在一起，整理後送給縣選委會，如果戶籍是不同村里的人填寫在同一張，無法依村里裝訂，縣選委會不受理，建議１個人填寫１張連署書，比較保險。
聯盟建議大家不能等到6月24日連署的最後一天，最好6月中就交件，因為還要預留一些整理裝訂時間。
針對罷免行動，立委陳俊宇說，他始終尊重人民的罷免權利，也一直把推動宜蘭建設擺在最優先的位置，願意與鄉親對話溝通，盼讓大家更了解目前立法院所處的政治現實及大家要共同面對的挑戰。
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