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張克晉要退出罷吳思瑤領銜人 戴錫欽：罷吳不會停歇

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議長戴錫欽昨接下國民黨台北市黨部代理主委一職。記者楊正海／攝影。報系資料照
台北市議長戴錫欽昨接下國民黨台北市黨部代理主委一職。記者楊正海／攝影。報系資料照

罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉昨宣布退出領銜人身分，引發討論。國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽表示，因要退出，須有一定的法律要件，若他真的萌生退意又非常堅持，只能尊重，但罷免行動不會因此而停歇。

戴錫欽指出，是否要退出，有一定的法律要件，要半過連署人同意的書面資料，不是說退就退，有人已經請跟張克晉熟識的人去問他的想法，若真的萌生退意又非常堅持，只能尊重，但會先了解再溝通，看怎麼處理。

由於國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹因死亡連署案遭收押，國民黨在台北市推動罷免民進黨立委的吳沛憶與吳思瑤，以及反制民進黨大罷免行動，由北市議長欽接任代理主委，第一場公開亮相，將與「戰鬥藍」合體，周六將與戰鬥藍創辦人趙少康、北市前市長郝龍斌，在萬華區青年公園擺攤連署，號召支持者出來罷免連署立委吳沛憶。

戴錫欽說，除了罷免吳沛憶，之前也曾到士林北投，與張斯綱、林杏兒、汪志冰等人合體，罷免吳思瑤，當時是以議長的身分參加。他說，罷免雙吳連署，不會因為張克晉是否退出而停歇。

罷免

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