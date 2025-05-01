張淵翔認罪洩個資 綠議員籲民眾聲請國賠要謝國樑道歉

民進黨基隆市議員鄭文婷今天指出，謝國樑的民政處長涉及不當動用戶政系統協助罷免在野議員，遭法院裁定交保，市長謝國樑應向市長道歉、民眾也可聲請國賠。謝國樑今天說，公務員有絕對保密的義務，發生這件事情後，會加強市府保密工作的宣導。

鄭文婷今天指出，雖然謝國樑市長或其他市府官員們是否牽涉其間尚未能知，但在謝國樑眼皮子底下活生生地發生盜用民眾戶政資料進行政治鬥爭，相關的求償機制也不見基隆市府有任何因應之道。

鄭文婷表示，遭到盜用的民眾到底有多少，恐怕很難期待基隆市政府能夠徹底清查，她呼籲市民，如有擔心遭民政處長利用戶政資料查詢個資的民眾，都可以跟鄭文婷服務處連繫，鄭文婷議員將會彙整所有資料造冊後，送交給內政部依法查詢有無遭基隆市政府民政處違法盜用查詢，協助向基隆市政府提起國家賠償。

鄭文婷表示，張淵翔加入微信與黨部人員互動，微信通訊軟體是中國政府掌控的軟體，透過微信監控所有使用者，市民的戶政資料有多少透過微信流入中國政府手中？謝國樑應有檢討措施。

謝國樑表示，公務員有絕對保密的義務，根據公務員服務法第五條，不管他是不是主管業務、是不是在職，對其了解公務員的相關訊息要絕對保密，會進行一系列的宣導，務必讓公務員理解更清晰。

謝國樑說，坊間討論通訊軟體的使用，有許多不同的想法，針對這一點會請綜發處鼓勵員工不要使用受質疑的通訊軟體。