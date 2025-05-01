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影／挺過罷免今台中挺罷免 黃捷：想看陳柏惟剃光頭

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
立委黃捷（左）與中四團「展翅廢翔」發言人杜承哲（右）等人唱罷團應援歌，直呼「想看陳柏惟剃光頭！」記者趙容萱／攝影
立委黃捷（左）與中四團「展翅廢翔」發言人杜承哲（右）等人唱罷團應援歌，直呼「想看陳柏惟剃光頭！」記者趙容萱／攝影

立委黃捷在高雄市議員任內曾被罷免結果安全過關，她今天應援台中藍委罷免行動，並且和罷團「展翅廢翔」發言人杜承哲醫師高唱改編的罷團應援歌，歌曲還提及被罷免成功的前立委陳柏惟宣布「如果顏寬恒二階成功，我剃光頭！」一事，讓黃捷直呼「好想看陳柏惟剃光頭！」

台中市6藍委選區罷團中二「解顏行動」、「中三拒瓔」、中四「展翅廢翔」、中五「斷健行動」、中六「敲羅行動」，以及中八「一罷擊臣」，二階連署期限逼進。

其中，市區的罷團「展翅廢翔」、「斷健行動」，以及「敲羅行動」公布，根據中央選舉委員會，這3選區都已過罷免二階連署法定門檻。

黃捷今天下午3時45分，應援罷免台中四選區罷團「展翅廢翔」任一日志工，她到場後，和罷團及支持者合影，並且為罷團小物簽名，她開心地表示，感謝過去大家到高雄相挺，她今天能提供的協助有限，希望盡力發揮「誇誇超人」的精神，也想「跟老杜唱歌」。

杜承哲表示，他把五月天的「私奔到月球」改編成罷團應援曲，陳柏惟昨晚參加直播節目宣布「如果罷免顏寬恒二階連署成功，我剃光頭！」也被寫進歌曲中，力拚罷免台中六席藍委全過關。

黃捷、杜承哲等人開心唱著罷團應援歌，「罷二三牽著手、四五六來加油，來連署台中六區都要過」，並且邊比畫邊唱「大罷免大成功，陳柏惟剃光頭，讓藍委變成待業中」。隨後，黃捷到台中捷運旁站路口宣講，請行經路人、機車騎士能二階連署。

立委黃捷今應援罷免台中四選區罷團「展翅廢翔」任一日志工，並且在台中捷運旁站路口宣講。記者趙容萱／攝影
立委黃捷今應援罷免台中四選區罷團「展翅廢翔」任一日志工，並且在台中捷運旁站路口宣講。記者趙容萱／攝影
立委黃捷（左）與中四團「展翅廢翔」發言人杜承哲（右）等人唱罷團應援歌，直呼「想看陳柏惟剃光頭！」記者趙容萱／攝影
立委黃捷（左）與中四團「展翅廢翔」發言人杜承哲（右）等人唱罷團應援歌，直呼「想看陳柏惟剃光頭！」記者趙容萱／攝影
立委黃捷（左）與中四團「展翅廢翔」發言人杜承哲（右）等人唱罷團應援歌，直呼「想看陳柏惟剃光頭！」記者趙容萱／攝影
立委黃捷（左）與中四團「展翅廢翔」發言人杜承哲（右）等人唱罷團應援歌，直呼「想看陳柏惟剃光頭！」記者趙容萱／攝影

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