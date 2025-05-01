領銜人遭收押…被罷主角鄭文婷向法院聲請定暫時狀態處分

基隆地檢署偵辦推動罷免基隆市議員鄭文婷的團隊，涉嫌偽造文書。鄭文婷今天具狀向基隆地院聲請定暫時狀態處分，防止涉嫌違法的行為持續進行。

基隆地檢署偵辦罷免綠議員涉嫌偽造文書案，28日發動搜索行動，檢察官偵訊後，29日上午涉犯刑法行使偽造私文書、個人資料保護法非公務機關非法利用個人資料罪嫌疑重大，且有滅證、勾串共犯之虞，聲押罷鄭領銜人紀文荃、基隆市政府民政處長張淵翔、國民黨仁愛區黨部主任張金發。

基隆地院29日晚上開庭5個多小時後，裁定紀文荃、張金發羈押禁見；張淵翔40萬元交保、限定住居。檢方30日已抗告，待台灣高院審理。張淵翔則在30日請辭，基隆市長謝國樑准辭。

鄭文婷說，民主法治社會不容許違法犯紀，何況是公務員。張淵翔已坦承涉嫌擅自使用戶政系統協助罷免鄭文婷連署作業，因為連署程序仍在進行中，為避免日後造成重大損害，她決定提出聲請定暫時狀態處分。

鄭文婷說，擔心遭民政處長張淵翔利用戶政資料查詢個資的民眾，可以跟她的服務處連繫，日後彙整所有資料造冊後，會送交內政部依法查詢有無遭違法盜用查詢，如有會協助民眾向基隆市政府提起國家賠償。