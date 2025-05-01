批朱立倫慢半拍 林濁水估大罷免藍委30人過二階
大罷免遍地烽火，國民黨立委有多少人會過二階段？立委林濁水說，藍營原本認為10個左右，但現在應該預期30個才對，因為大罷免具備強烈社會運動性格，感性突破常態的合理性，雖然30個不合理，但是對。
林濁水說，朱立倫慢半拍，如果他相信主流民意反罷免民調，那麼他的原先的決策是合理的。同樣，早先相信民調的，認為罷藍過二階了不起10個上下。最近認為頂多20個上下，他們都是合理的。
但到了4月30日，藍委跨過二階段連署都已經18人了，達到門檻90%以上已經7人了。換句話說，預期至少應該改成25個上下。
林濁水認為，朱立倫等人都忽略大罷免已經強烈具備社會運動的性格，而社會運動的本質是感性突破超越常態的合理性，因此要預期30個上下才對，他強調「是的，不合理，但是對」。
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