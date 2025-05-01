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罷免傅崐萁破3萬2千份明送件 花蓮縣議會要求查對防弊

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會今天召開專案會議，邀請各戶所主任討論罷免連署書查對作業流程。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天召開專案會議，邀請各戶所主任討論罷免連署書查對作業流程。記者王燕華／攝影

花蓮罷免傅崐萁連署第二階段有望達標，縣議員楊華美今天召開專案會議，邀集縣內各戶政事務所說明查對流程及防弊規畫，要求查對的空間、電腦都要獨立，查對人員手機交出，工作區設置監視系統等，確保個資不會外流，避免再發生一階「查水表」情況。

罷團「微光花蓮」宣布罷免傅崐萁連署超過3萬2000份，明天上午9時將到花蓮縣選委會繳交，依照流程，收件後需在40天內完成查對作業。

縣議會今天召開專案會議，邀各戶政事務所主任報告準備狀況，人口最多的花蓮市、吉安鄉規畫16及12名查對人力，其餘鄉鎮在1到8人不等。縣選委會昨天函文各戶所查對時應注意事項，包括連署人名冊影本要有獨立空間及門禁管制，不可放在公共區域讓洽公民眾看見，應有專人保管、不可攜出戶所、非查對人員不可接觸名冊影本等。

楊華美表示，花蓮一階查對發生「查水表」事件，二階必須以最高規格查對，透過這次專案，提醒選務人員一定要維持公正性，依照選罷法和中選會的作業規定行事，對於公務人員也是自我保護。

縣議員張美慧、胡仁順、林則葹及林源富等人都要求務必保護連署人個資，關心查對人員是否先將手機交出再查對，工作區是否獨立；縣議員吳東昇提醒，罷免查對業務對許多戶所都是第一次辦理，執行時若有疑慮，務必向縣選委會詢問清楚。

各戶政事務所主任都表示，將依選委會規定辦理，已作好查對規畫及查對人員講習工作，除了上班時間，必要時也會在公餘或假日加班查對。

花蓮縣議會今天召開專案會議，邀請各戶所主任討論罷免連署書查對作業流程。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會今天召開專案會議，邀請各戶所主任討論罷免連署書查對作業流程。記者王燕華／攝影

罷免

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