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謝龍介全面進攻「罷免綠立委」 郭國文諷今天才做

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
民進黨台南市黨部主委郭國文（中）諷謝龍介過去對罷免民進黨立委動作沒有，連最基本的協助收連署書，也到今天才做。聯合報系資料照片
民進黨台南市黨部主委郭國文（中）諷謝龍介過去對罷免民進黨立委動作沒有，連最基本的協助收連署書，也到今天才做。聯合報系資料照片

國民黨立委謝龍介與台南市議會國民黨團今天宣布，在台南市「全面罷綠、全面代收連署書」，12位黨籍議員服務處即日起協助代收。民進黨台南市黨部主委郭國文反諷，謝龍介過去好像較投入民進黨初選，最近才突然想起要支援罷免的主張。

郭國文指出，早在3月底時，謝龍介就說要全力投入支援各地的罷免民進黨立委活動，結果過了2個月，一點動作都沒有，連最基本的協助收連署書，也到今天才做。

郭認為，過去這段時間，謝龍介比較像全力投入介入民進黨初選的工作，直到這幾天被立法委員林俊憲拆穿他的行為後，才突然想起來過去支援罷免的主張。

郭國文說，國民黨台南市黨部已經因為抄襲問題被檢調搜索，且黨部副主委遭羈押，謝龍介在罷免林俊憲、王定宇案的一階連署，從未宣布要收連署書，前後對比不就更加坐實過去抄襲的行為？要謝好好向台灣人民交代，自己在抄襲連署書中到底扮演什麼角色？

罷免

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