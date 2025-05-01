426雙和罷團志工控被騷擾至少13起 今強硬提告譴責暴力

大罷免潮來臨，雙和罷免團體指出，在426凱道活動，當至少有13起志工在街頭遭民眾辱罵，27日也發生志工遭民眾肢體攻擊，罷團今天在律師陪同下，到新北地檢署正式提告，強力譴責暴力及騷擾行為，呼籲社會共同維護公民行動的安全與尊嚴。

罷團到地檢署提告後，再到板橋的雙北共享辦公室開記者會，罷團首先播放這段時間層經被反對民眾抗議、嗆聲的影片，其中，Pei擔任罷免團體志工26天，但已經聽到最多次的「不要臉、無聊」，甚至被比中指、被罵髒話跟肢體衝突，Pei忍住難過的情緒，哽咽說，很多志工都是自發性加入，沒有黨派，不論風吹日曬雨淋，努力去搜集一張張的連署書。

Pei說，心寒的是，很多志工都被反對民眾挑釁滋事，甚至是都故意針對女性志工，原本以為自己有在健身，以為自己比較強壯，但當下碰到肢體接觸，還是會感到害怕，事後也會擔憂被報復。

罷團志工隊長Eva表示，這不是第一位，也不是最後一位被如此對待的志工，每位志工在參與行動前，都會行前教育，要求民眾親自簽署，不可偽造資料，也要尊重其他人言論自由，但不表示可以被惡意謾罵傷害，甚至被攻擊。

陪同Pei到新北地檢署的律師王誠之表示，今天總計提請3件告訴，針對反對民眾的不理性行為，已經涉及妨害名譽上的公然侮辱，還有涉及刑法強制罪及妨害自由罪，憲法賦予人民罷免權利，另，公職人員選舉罷免法規定第98條指出，若妨害罷免提議或連署，即使未遂也是有罪，後續都交由司法判斷。