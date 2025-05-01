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避免重現「查水表」事件 花蓮戶所講明查對流程

中央社／ 花蓮縣1日電

全國罷免二階連署陸續進入尾聲，為避免查對過程再發生「查水表」爭議，花蓮縣議會與各戶政事務所開會討論，查對前需保管手機、強化連署名冊保管，工作區需有監視器監控等。

花蓮縣提議罷免國民黨立委傅崐萁的民團「微光花蓮」公布，第二階段連署數量已突破3萬2000份，超過安全門檻，預計5月初將送至花蓮縣選委會查對。

花蓮縣議會今天上午邀集13鄉鎮市戶政事務所主任召開罷免連署查對作業流程專案會議，由各戶所主任輪流簡報人力及工作區配置、監視設備及防弊規劃，查對人力以花蓮市16人最多、其次是吉安鄉12人，其餘戶所約1至8人不等，視名冊數量而定。

無黨籍議員楊華美、林源富，民進黨籍議員張美慧、胡仁順及林則葹等人都提到，保管及查對工作空間，應避免與民眾洽公空間重疊，確保連署人資料不會被看見，且連署人名冊應由專人管理。

楊華美說，第一階段查對花蓮出大包，戶政人員登門查對資料，讓全國看笑話，二階要以最高規格查對，不希望基層工作人員因此受罰；張美慧提醒公務員以穩健、合法的態度進行查對作業，不要刁難認定連署書的有效性。

不少議員也提到，查對工作區、進出口應設有監視設備，避免非查對人員進入或有心人士拍攝或複印連署名冊，會中也討論到查對人員應將手機交出後，再進行查對工作。

國民黨籍議員吳東昇提到，罷免連署書查對業務對很多戶所都是首次辦理，執行上有任何疑慮都務必向主管機關縣選委會問清楚，不要再發生因不同解讀造成的爭議。

13鄉鎮市戶政事務所主任皆表示，可配合管理查對人員手機，進入查對工作區，須將手機放在原辦公桌或由主管保管；查對工作區會與民眾洽公櫃檯區分，或利用下班時間加班查對。

富里鄉戶政事務所主任羅智美說，經過上次不完美的查對經驗，這次戶政人員壓力都很大，會拿出更嚴謹的態度，戰戰兢兢地完成查對工作。

花蓮縣選委會昨天也發文各戶政事務所，針對連署人名冊影本查對，包括保管空間的獨立性及門禁管制、不可至於公共區域、不可攜出戶政事務所外等7項注意事項。

罷免

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