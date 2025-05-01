罷團申請北港路權未果引發論戰 白沙屯進香北港意外插曲

全台大罷免持續進行，近日有罷團指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒絕，理由是白罷團「台灣經濟民主連合」原定今天5月1日在北港鎮朝天宮後側的仁和路舉辦「青鳥系列丁學忠究責會」，上月間向北港鎮公所申請路權，被以白沙屯媽祖要來進香為由回拒，罷團認為進香團3日才抵北港，以此理由拒絕無法接受，即公諸網路，引來網友大論戰，炮火四射，有人指媽祖也被統戰了，有人則斥責罷團不該影響宗教，演為今年白沙屯進香意外插曲。

罷團於4月22日向北港鎮公所申請5月1日下午3點至5點在公民路及仁和路11號的北港舊登記所（北港遊客中心）前道路的路權，用來舉辦「春季青鳥系列：丁學忠究責會」，不料遭公所以白沙屯媽祖將到北港進香，遊客數量遽增，朝天宮路權可能有所變動、展延等理由，無法核准路權申請。

罷團則認為進香團3日才抵達，雙方活動相距40小時，且申請地點在廟後，認為公所有意刁難，將此事公諸網路，引來罷團支持者怒批公所故意打壓、「因為北港拜媽祖，所以都被統戰了嗎？」、「公民路屬於公民，不是在地當權者的禁臠」。

支持罷團的網友炮火四射，罷團也質疑可能因「雲林拔釘」二階連署人數跨過法定門檻，在地政治人物反制，才刁難罷免活動措施，呼籲北港鎮公所應保障人民權利，勿以這種理由打壓罷免宣講，影響集會自由。

罷團不滿的聲音卻也引來反對罷免的網友反制， 有人痛批罷團不該在宗教活動中介入政治，也有人指「嘜擱鬧啦！」。

北港鎮長蕭美文今天指出，白沙屯進香團雖在5月3日才抵達北港，但因不少香燈腳都會提前到來，加上今年報名人數多達32萬人，加上前來參拜的信徒總人數恐達4、50萬人以上，所以許多接待或休息設施都得提早準備，公民團體所申請的地點，朝天宮早在4月2日就已申請，申請的日期是5月1日到5月4日，因時間和地點重疊，加上廟方和公所必須事前做好迎接眾多香客的準備，致無法再核准公民團體的申請。

蕭美文說，公民團體申請的地點靠近朝天宮，且設有公共自行車站，所以在公共安全考量 及公共設施使用的安全與便利，以及讓香燈腳在遊客中心休息能有個安定的場域，所以希望公民團體能擇日再辦，公所立場是中立且依法行政，對言論自由及集會權益也都會予尊重。

今天下午仁路整條路已都搭起帳棚且陸續運來許多流動廁所，鄰近居民說，往年白沙屯來這一條路都會提早準備，可能外地人（公民團體）不了解地方情況吧。

北港朝天宮總幹事何宗霖表示，每年白沙屯到北港進香的人相當多，少數10萬多者2、30萬人，且到北港多半聚集在朝天宮附近，每年擠得水洩不通，尤其今年人數特別多，所以把往年聚集在廟週的「免費飲食區」「物品供應區」全部移至廟後的仁和路，以能維持廟週步行暢通。

何宗霖表示，不僅休息區搭設許多帳棚，今年也在廟後各空地或路旁增設許多流動廁所，因此整個準備作業都必須提早兩天進行，所以很早就向公所申請路權了。

「台灣經濟民主連合」今天也在網路發出聲明，指除了北港，他們也有就同一活動備案地點在虎尾郵局前，不料，同步申請的路權昨天(4月30)同樣被雲林縣政府交通工務局駁回。