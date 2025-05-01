張克晉退罷瑤領銜人 賴苡任致歉：二階連署不受影響

罷免綠委吳思瑤連署行動持續，卻傳出張克晉宣布退出領銜人身分。罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任今發出4點聲明，目前設法釐清張退出是否為本人真意，坦言未善盡責任保護張，讓他面對司法及政治壓力，表達歉意，另強調二階連署不受影響。

賴苡任在聲明指出，身為罷免吳思瑤案的團體「地動刪瑤」召集人，未能盡到召集人之責任統合一切在野力量、保護本案法定領銜人，讓領銜人面對司法及政治的壓力，深感自責與抱歉。

賴苡任說，鑑於他與法定領銜人因同案接受調查，經檢察官諭知雙方不得聯繫，致未能及時溝通與確認相關情況，未提前掌握領銜人的動向，深感責無旁貸，對此所造成社會大眾與支持者的疑慮與不安，表達最誠摯歉意。

賴苡任表示，目前本團隊正積極了解相關情況，並設法釐清領銜人退出是否為其本人真意，後續將秉持尊重事實、依法處理之原則，審慎面對各項程序與細節。

賴苡任強調，「地動刪搖」的連署行動將持續推進，第二階段連署作業不受影響，一切按表操課，亦將依照法定時程穩健推展。