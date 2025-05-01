張淵翔微信「勝之群組」洩密 謝國樑：盼員工勿使用

昨天請辭獲准的基隆市府民政處長張淵翔涉違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，法官裁定40萬交保，基檢提坑告最快今裁定。市長謝國樑今天說，將要求市府公務員加強保密，針對坊間質疑的通訊軟體（指微信），市府期盼員工不要使用。

謝國樑今天下午接見日本訪問團體，會前受訪說，今天上午他有跟政風處開會，公務員有絕對保密的義務，根據公務員服務法第五條，不管他是不是主管業務、是不是在職，對其了解公務員的相關訊息要絕對保密，發現這件事情他會很認真看待，立即來導正，進行一系列的宣導，務必讓公務員理解更清晰。

檢調發現，張淵翔曾加入主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，後來因為發生國民黨台南市部被搜索，領銜人紀文荃重組群組，還刪除內容，檢調懷疑張淵翔透過此管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。外界也解讀該微信群組，恐成洩密的管道。

謝國樑對此表示，昨天有新聞報導，坊間討論通訊軟體的使用，有許多不同的想法，針對這一點會請綜發處近日請市府鼓勵員工不用使用受質疑的通訊軟體，因為發生張淵翔前處長的事，非常積極要導正每一天要做的事。

謝國樑並說，公務員涉入相關相關情節絕對不是非重罪，不是微罪，過去如果有中華民國國民，不小心觸犯這次罷免連署的偽造文書罪，不曉得這麼嚴重的話，他鼓勵他們自白減輕其刑。

謝國樑指出，過去在中華民國司法史、選舉史上，的確在2025年4月前，從未有人因罷免連署而受到強制處分或羈押等等，基於信賴保護原則，這些人把事實說明清楚後，可以跟法官要求減低其刑，但公務員不是這樣子情況，他非常認真看待，未來會把工作做得更好。