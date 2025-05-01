快訊

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

南韓總統選情有變數！李在明無罪判決遭撤銷 最高法院發回重審

聽新聞
0:00 / 0:00

張淵翔微信「勝之群組」洩密 謝國樑：盼員工勿使用

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市長謝國樑今天說，將要求市府公務員加強保密，針對坊間質疑的通訊軟體（指微信），市府鼓勵員工不要使用。記者游明煌／攝影
市長謝國樑今天說，將要求市府公務員加強保密，針對坊間質疑的通訊軟體（指微信），市府鼓勵員工不要使用。記者游明煌／攝影

昨天請辭獲准的基隆市府民政處長張淵翔涉違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，法官裁定40萬交保，基檢提坑告最快今裁定。市長謝國樑今天說，將要求市府公務員加強保密，針對坊間質疑的通訊軟體（指微信），市府期盼員工不要使用。

謝國樑今天下午接見日本訪問團體，會前受訪說，今天上午他有跟政風處開會，公務員有絕對保密的義務，根據公務員服務法第五條，不管他是不是主管業務、是不是在職，對其了解公務員的相關訊息要絕對保密，發現這件事情他會很認真看待，立即來導正，進行一系列的宣導，務必讓公務員理解更清晰。

檢調發現，張淵翔曾加入主委吳國勝為罷免連署而成立的微信群組「勝之群組」，後來因為發生國民黨台南市部被搜索，領銜人紀文荃重組群組，還刪除內容，檢調懷疑張淵翔透過此管道與黨部互相聯絡，提供民政系統的協助。外界也解讀該微信群組，恐成洩密的管道。

謝國樑對此表示，昨天有新聞報導，坊間討論通訊軟體的使用，有許多不同的想法，針對這一點會請綜發處近日請市府鼓勵員工不用使用受質疑的通訊軟體，因為發生張淵翔前處長的事，非常積極要導正每一天要做的事。

謝國樑並說，公務員涉入相關相關情節絕對不是非重罪，不是微罪，過去如果有中華民國國民，不小心觸犯這次罷免連署的偽造文書罪，不曉得這麼嚴重的話，他鼓勵他們自白減輕其刑。

謝國樑指出，過去在中華民國司法史、選舉史上，的確在2025年4月前，從未有人因罷免連署而受到強制處分或羈押等等，基於信賴保護原則，這些人把事實說明清楚後，可以跟法官要求減低其刑，但公務員不是這樣子情況，他非常認真看待，未來會把工作做得更好。

罷免

延伸閱讀

張淵翔40萬交保基檢抗告 林沛祥：抗告吃到飽羅織入罪

涉洩個資助罷免張淵翔40萬交保 基檢抗告書今晚送地院

檢調查出基隆民政處長張淵翔利用戶政系統幫刪死亡黨員、更新個資

涉洩個資40萬交保 基隆市民政處長張淵翔請辭獲准

相關新聞

張克晉退罷瑤領銜人 賴苡任致歉：二階連署不受影響

罷免綠委吳思瑤連署行動持續，卻傳出張克晉宣布退出領銜人身分。罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任今發出4點聲明，目前設法釐清張退...

張淵翔微信「勝之群組」洩密 謝國樑：盼員工勿使用

昨天請辭獲准的基隆市府民政處長張淵翔涉違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，法官裁定40萬交保，...

罷團申請北港路權未果引發論戰 白沙屯進香北港意外插曲

全台大罷免持續進行，近日有罷團指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒絕，理由是白罷團「台灣經濟民主連合」原定今天5月1日在...

南投罷免「去游」二階達標 「罷馬」告急份數也曝光

公民團體大罷免泛藍立委行動進入二階連署衝刺，南投罷免國民黨立委游顥、馬文君送件，據悉「去游」連署已達標，甚至逼近安全門檻...

罷團領銜人退出 吳思瑤尊重

罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出，吳思瑤今天表示，如果張克晉認為罷免失去正當性而要退出，她予以尊重

桃園罷魯115%、罷呂拚法定門檻 2罷團五月三日送件

公民團體罷免藍委桃園第二階段連署行動最後截止前，民團罷免涂權吉今天率先送件後，罷免魯明哲、呂玉玲民團今天下午表示，罷魯連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。