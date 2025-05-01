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南投罷免「去游」二階達標 「罷馬」告急份數也曝光
公民團體大罷免泛藍立委行動進入二階連署衝刺，南投罷免國民黨立委游顥、馬文君送件，據悉「去游」連署已達標，甚至逼近安全門檻，預計明（2日）赴縣選委會送件；「罷馬」距門檻仍差1000份，罷團盼拚過低標，在4日壓線送件。
全國各地公民團體先後發起罷免泛藍立委行動，而南投2席區域立委均為國民黨籍，分別為第一選區（草屯、中寮、埔里、國姓、魚池、仁愛）馬文君、第二選區（南投市、名間、集集、竹山、鹿谷、水里、信義）游顥，也成被罷免目標。
而罷免馬文君、游顥的連署行動，分別由在地集結成公民團體「All罷馬」、「去游除垢」主導通過一階1900份、2000份罷免提議書門檻，進入「罷馬」、「去游」二階罷免連署所需件數則為1萬8622份、1萬9833份，須於5月4日前送件。
「罷馬」、「去游」二階罷免連署送件只剩下3天時間，據了解，第二選區罷免游灝的「去游」連署目前已超過送件門檻，突破2萬份，甚至逼近安全目標，目前志工正在加緊造冊，預計明天（2日）赴縣選委會送件，並揭牌公布連署份數。
至於，第一選區罷免馬文君的「罷馬」連署雖已突破1萬7500份，但還差1000多份才能達標，罷團相當緊張，已喊出告急，喊話民眾站出來，就怕只差臨門一腳飲恨，也請志工加把勁，力求拚過二階連署門檻，在本周日（4日）達標送件。
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