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桃園罷魯115%、罷呂拚法定門檻 2罷團五月三日送件

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園民團罷免魯明哲、呂玉玲民團最後兩天衝刺連署，預計3日送件。本報資料照
桃園民團罷免魯明哲、呂玉玲民團最後兩天衝刺連署，預計3日送件。本報資料照

公民團體罷免藍委桃園第二階段連署行動最後截止前，民團罷免涂權吉今天率先送件後，罷免魯明哲、呂玉玲民團今天下午表示，罷魯連署已達34575件約法定門檻的115%，罷呂連署維持尚差700件（停在3天前），罷魯及罷呂今、明兩天最後衝刺連署，預計3日造冊送桃園選委會。

「光復桃園、六區全罷」民團第二階段大罷免藍委連署距4日送件截止前最後三天，罷免涂權吉民團今天罷免連署造冊遞送41337件，罷免鲁明哲、呂玉玲民團指出，至昨天罷魯收件34575件，達法定門檻的115%，罷呂收件未公布新數字，收件仍停在距法定門檻差700件（與4月28日公布數字一樣），坦言罷呂可能無法到達130%目標。

罷免魯明哲二階連署法定門檻3萬122件，「壢拔魯蛋、黨哲滾蛋」民團總召、發言人 Dora表示，罷魯連署超過法定門檻，今、明最後兩天還是繼續衝刺連署，希望朝130%安全門檻目標邁進，預計3日送件。

罷免呂玉玲二階連署法定門檻2萬8063件，「罷呂清玲、罷免呂玉玲」民團領銜人Dora表示，目前還差700件，無新的數公布，民團最後兩天收件再努力衝刺，可以達到預期（法定門檻）目標，預計3日送件。

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