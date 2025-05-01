快訊

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

南韓總統選情有變數！李在明無罪判決遭撤銷 最高法院發回重審

聽新聞
0:00 / 0:00

罷團領銜人退出 吳思瑤尊重

中央社／ 台北1日電
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。中央社
民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤。中央社

罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出，吳思瑤今天表示，如果張克晉認為罷免失去正當性而要退出，她予以尊重。

吳思瑤稍早在立法院表示，這段時間看到很多罷免民進黨籍立委的領銜人是最後被拱出來，可能是基於力挺中國國民黨或受什麼壓力，她不清楚，但尊重每個人行使民主權利。

她說，張克晉被掛名、被拱出來當領銜人，如果張克晉認為罷免失去正當性而要退出，她予以尊重。此外，國民黨或新黨人士為抹黑她，在選民信箱塞抹黑文宣，已造成大家生活上很大困擾，而她專業理性問政，毫無所懼。

根據張克晉聲明內容，即刻起退出領銜人身分，無止境的抗衡只會讓台灣政治、經濟與民生原地空轉，他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自工作崗位，為全台灣人民福祉而努力。

貼出張克晉聲明的國民黨籍台北市議員楊植斗透過社群網站臉書（Facebook）表示，如果無法留下張克晉，黨中央應盡速想出備案，「我們全力配合。」

罷免

延伸閱讀

張克晉退罷瑤領銜人 楊植斗籲三思「執政黨有想跟你團結？」

傳中共收買幫派 民進黨團籲精進法規速調查

罷免綠委吳思瑤領銜人宣布退出 罷團：聯絡不上本人

罷吳思瑤領銜人張克晉退出 中選會：二分之一提議人同意可遞補

相關新聞

張克晉退罷瑤領銜人 賴苡任致歉：二階連署不受影響

罷免綠委吳思瑤連署行動持續，卻傳出張克晉宣布退出領銜人身分。罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任今發出4點聲明，目前設法釐清張退...

張淵翔微信「勝之群組」洩密 謝國樑：盼員工勿使用

昨天請辭獲准的基隆市府民政處長張淵翔涉違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，法官裁定40萬交保，...

罷團申請北港路權未果引發論戰 白沙屯進香北港意外插曲

全台大罷免持續進行，近日有罷團指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒絕，理由是白罷團「台灣經濟民主連合」原定今天5月1日在...

南投罷免「去游」二階達標 「罷馬」告急份數也曝光

公民團體大罷免泛藍立委行動進入二階連署衝刺，南投罷免國民黨立委游顥、馬文君送件，據悉「去游」連署已達標，甚至逼近安全門檻...

罷團領銜人退出 吳思瑤尊重

罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出，吳思瑤今天表示，如果張克晉認為罷免失去正當性而要退出，她予以尊重

桃園罷魯115%、罷呂拚法定門檻 2罷團五月三日送件

公民團體罷免藍委桃園第二階段連署行動最後截止前，民團罷免涂權吉今天率先送件後，罷免魯明哲、呂玉玲民團今天下午表示，罷魯連...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。