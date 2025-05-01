罷團領銜人退出 吳思瑤尊重

罷免民主進步黨籍立法委員吳思瑤提案領銜人張克晉聲明退出，吳思瑤今天表示，如果張克晉認為罷免失去正當性而要退出，她予以尊重。

吳思瑤稍早在立法院表示，這段時間看到很多罷免民進黨籍立委的領銜人是最後被拱出來，可能是基於力挺中國國民黨或受什麼壓力，她不清楚，但尊重每個人行使民主權利。

她說，張克晉被掛名、被拱出來當領銜人，如果張克晉認為罷免失去正當性而要退出，她予以尊重。此外，國民黨或新黨人士為抹黑她，在選民信箱塞抹黑文宣，已造成大家生活上很大困擾，而她專業理性問政，毫無所懼。

根據張克晉聲明內容，即刻起退出領銜人身分，無止境的抗衡只會讓台灣政治、經濟與民生原地空轉，他願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自工作崗位，為全台灣人民福祉而努力。

貼出張克晉聲明的國民黨籍台北市議員楊植斗透過社群網站臉書（Facebook）表示，如果無法留下張克晉，黨中央應盡速想出備案，「我們全力配合。」