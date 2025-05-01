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張克晉退罷瑤領銜人 楊植斗籲三思「執政黨有想跟你團結？」

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉傳出退出領銜人身分，國民黨北市議員楊植斗籲三思。本報系資料照。
罷免綠委吳思瑤領銜人張克晉傳出退出領銜人身分，國民黨北市議員楊植斗籲三思。本報系資料照。

罷免綠委吳思瑤二階連署中，傳出領銜人張克晉發出宣布退出領銜人身分的聲明，稱「希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位。」國民黨北市議員楊植斗今直言，「執政黨有想要跟你團結嗎？」希望他再三考慮，若無法留下，黨中央也應盡速想出備案。

楊植斗今在臉書提及張克晉退出領銜人身分一事，他說，「但是張先生，當我們不斷呼籲執政黨停止大罷免，攜手面對國際困境時，執政黨卻下令黨公職全力衝刺，今天台東的黃建賓委員的二階罷免也送件，執政黨有想要跟你團結嗎？」

楊植斗表示，他跟張先生一樣，希望朝野回歸各自的工作崗位，執政黨好好做事，被凍結的預算就快點說明，提出解凍；而在野黨的委員們就努力監督，若行政部門確實改善，也可以重啟預算，把國家導入正軌。

楊植斗指出，但如今，民進黨的核心工作並非好好做事，而是把不如己意的言論全納入「中共同路人」，搞政治鬥爭才是他們的本業，還想將在野黨的立委全面拉下工作崗位。「張先生，民進黨沒有想跟你團結，他們是想消滅你，你退一步，他就進一尺；你當縮頭烏龜，他就把你的殼給掀開。」

楊植斗說，吳思瑤已經是仇恨值最高，最可能被罷免的綠委，領銜人若不幹了，吳思瑤哈哈大笑，繼續橫行，「希望您為人民的福祉，再三考慮。若無法留下張先生，黨中央也應盡速想出備案，我們全力配合。」

罷免

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