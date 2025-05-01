快訊

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

罷免涂權吉二階段送件 涂：地方動員多人礙於壓力簽下

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
罷免立委涂權吉人民團體今到桃園市選委會送件。涂權吉（左3）今受訪回應，發動罷免是人民權利，但他並沒有貪贓枉法。記者翁唯真／攝影
罷免立委涂權吉人民團體今到桃園市選委會送件。涂權吉（左3）今受訪回應，發動罷免是人民權利，但他並沒有貪贓枉法。記者翁唯真／攝影

罷免桃園市第2選區國民黨籍立委涂權吉團體，今攜第2階段4萬1337份連署書前往桃園市選委會送件。涂權吉今受訪回應，發動罷免是人民權利，但他並沒有貪贓枉法，罷免無公平正義，執政黨直接不演，就是要一黨獨大剷除異己，且因動員許多系統協助，很多人礙於壓力前往連署，呼籲支持者出來投下不同意罷免票。

涂表示，發動罷免是公民權利，但他仍然謹守本分質詢、爭取經費建設、勤跑基層，他沒貪贓枉法、作奸犯科，想不出有什麼理由要被罷免。不過從賴清德總統上任以來，看他搞黨內鬥爭，黨外也剷除異己，大罷免就是要重選讓國會過半，一黨獨大，這樣台灣就真的變一言堂了，無人能監督。

涂說，執政黨面對關稅戰、能源政策檢討不作為，反而行政院長卓榮泰帶各部會首長下鄉罷免宣講，加上各地罷免活動有很多黨公職介入，還有司法的不公，程序不正義，可以看出執政黨直接「不演了」。

至於2階連署達到門檻且分數多，涂表示，有人告訴他，是因為地方動員很多，也有很多系統利用職權給壓力，讓他們只好出來簽下連署書，但他們也將站出來，投下不同意罷免，因此也呼籲支持者一定要站出來。

罷免立委涂權吉人民團體今到桃園市選委會送件。圖／讀者提供
罷免立委涂權吉人民團體今到桃園市選委會送件。圖／讀者提供

罷免

延伸閱讀

桃園第一槍 罷免立委涂權吉2階段連署今送件

大罷免深藍區也過二階 游盈隆：民進黨全面介入是重點

整理包／全台「大罷免」18藍委達二階法定門檻！送件截止日曝 掌握各黨名單、流程進度

桃園罷免呂玉玲連署告急？還差700份 罷魯、罷涂過二階

相關新聞

張克晉退罷瑤領銜人 楊植斗籲三思「執政黨有想跟你團結？」

罷免綠委吳思瑤二階連署中，傳出領銜人張克晉發出宣布退出領銜人身分的聲明，稱「希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位...

影／賴清德本命區拚了！謝龍介宣布與藍議員「全面代收罷綠連署書」

國民黨立委謝龍介與台南市議會國民黨團今天在議會共同召開記者會，宣布在台南市「全面罷綠、全面代收連署書」，12位國民黨議員...

罷團申請路權被拒網友竟嗆「北港拜媽祖被統戰」 公所：是公安因素

全台大罷免持續進行，近日有罷團指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒絕，理由是白沙屯媽祖要來北港進香，罷團成員質疑公所故意...

柯建銘：大罷免是台灣以及全球對抗共產主義的必須手段

國民黨4月26日號召群眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，民進黨立院黨團總召柯建銘今天臉書表示，426是藍白自己畫下休止符也是自...

罷免涂權吉二階段送件 涂：地方動員多人礙於壓力簽下

罷免桃園市第2選區國民黨籍立委涂權吉團體，今攜第2階段4萬1337份連署書前往桃園市選委會送件。涂權吉今受訪回應，發動罷...

桃園第一槍 罷免立委涂權吉2階段連署今送件

大罷免第二階段連署近尾聲，罷免桃園立委涂權吉的人民團體今用紙箱裝著4.1萬分連署書送件選委會，領銜人Rick表示這是歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。