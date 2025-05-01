罷免涂權吉二階段送件 涂：地方動員多人礙於壓力簽下
罷免桃園市第2選區國民黨籍立委涂權吉團體，今攜第2階段4萬1337份連署書前往桃園市選委會送件。涂權吉今受訪回應，發動罷免是人民權利，但他並沒有貪贓枉法，罷免無公平正義，執政黨直接不演，就是要一黨獨大剷除異己，且因動員許多系統協助，很多人礙於壓力前往連署，呼籲支持者出來投下不同意罷免票。
涂表示，發動罷免是公民權利，但他仍然謹守本分質詢、爭取經費建設、勤跑基層，他沒貪贓枉法、作奸犯科，想不出有什麼理由要被罷免。不過從賴清德總統上任以來，看他搞黨內鬥爭，黨外也剷除異己，大罷免就是要重選讓國會過半，一黨獨大，這樣台灣就真的變一言堂了，無人能監督。
涂說，執政黨面對關稅戰、能源政策檢討不作為，反而行政院長卓榮泰帶各部會首長下鄉罷免宣講，加上各地罷免活動有很多黨公職介入，還有司法的不公，程序不正義，可以看出執政黨直接「不演了」。
至於2階連署達到門檻且分數多，涂表示，有人告訴他，是因為地方動員很多，也有很多系統利用職權給壓力，讓他們只好出來簽下連署書，但他們也將站出來，投下不同意罷免，因此也呼籲支持者一定要站出來。
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