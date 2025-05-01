桃園第一槍 罷免立委涂權吉2階段連署今送件
大罷免第二階段連署近尾聲，罷免桃園立委涂權吉的人民團體今用紙箱裝著4.1萬分連署書送件選委會，領銜人Rick表示這是歷史性的一刻，同時也說其他選區立委罷免行動仍在持續，希望大家響應。
罷免涂權吉的領銜人Rick今天上午帶著數十名志工前往桃園市選委會，遞交4萬1337份連署書，民進黨桃園市議員游吾和、魏筠和鄭淑方也到場見證；Rick表示，因為連署書超過3萬872份安全門檻，所以送件，然而這只是大罷免活動的開端，罷免投票至少需要7萬7180票，離勝利還很遙遠，且未來還會有許多政治操作攻擊，不能掉以輕心。
游吾和表示，選舉罷免是相對等的，罷免不是哪個政黨的專屬權利，這次罷免如果不成功，將代表對岸大陸共產黨勢力跨入台灣領域；魏筠表示，二階連署行動如人飲水，冷暖自知，三階投票會有更多困難，但我們要有信心，罷免成功，保衛台灣；鄭淑方也說，雖然階段任務完成，但未來需要更大的力量。
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