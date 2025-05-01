罷免綠委吳思瑤領銜人宣布退出 罷團：聯絡不上本人

檢調上月大動作搜索罷綠委團體相關人士，但罷免民進黨立委吳思瑤二階持續連署中，「地動刪瑤」領銜人張克晉昨發聲明，稱無止境的抗衡，只會讓台灣政治、經濟、民生在原地空轉，他即刻起退出領銜人身分。「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，目前聯絡不上張克晉本人，仍在確認是否為他發出的聲明。

張克晉3月25日出席罷瑤總部成立，提及自己不是被推出來擔任領銜人，更指吳思瑤是唯黨意是從的立委，讓士北選民丟臉、失望至極，發動罷免是有正當性。

不過，檢調上月搜索、約談罷免綠委吳思瑤與吳沛憶的團體成員，包含領銜人張克晉與李孝亮、召集人賴苡任與劉思吟等多人，其中僅張克晉無保請回。目前罷免吳思瑤二階持續連署中，張克晉昨天卻發出退出領銜人身分的聲明。

聲明指出，「我是張克晉，在此鄭重聲明，本人即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。我願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。」最後張克晉蓋章並註明是4月30日。