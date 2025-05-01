快訊

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

聽新聞
0:00 / 0:00

罷免綠委吳思瑤領銜人宣布退出 罷團：聯絡不上本人

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
罷瑤總部3月25日成立，罷瑤領銜人張克晉教授（中）現身說明霸免吳思瑤的理由。本報系資料照／記者邱德祥攝影
罷瑤總部3月25日成立，罷瑤領銜人張克晉教授（中）現身說明霸免吳思瑤的理由。本報系資料照／記者邱德祥攝影

檢調上月大動作搜索罷綠委團體相關人士，但罷免民進黨立委吳思瑤二階持續連署中，「地動刪瑤」領銜人張克晉昨發聲明，稱無止境的抗衡，只會讓台灣政治、經濟、民生在原地空轉，他即刻起退出領銜人身分。「地動刪瑤」召集人賴苡任表示，目前聯絡不上張克晉本人，仍在確認是否為他發出的聲明。

張克晉3月25日出席罷瑤總部成立，提及自己不是被推出來擔任領銜人，更指吳思瑤是唯黨意是從的立委，讓士北選民丟臉、失望至極，發動罷免是有正當性。

不過，檢調上月搜索、約談罷免綠委吳思瑤與吳沛憶的團體成員，包含領銜人張克晉與李孝亮、召集人賴苡任與劉思吟等多人，其中僅張克晉無保請回。目前罷免吳思瑤二階持續連署中，張克晉昨天卻發出退出領銜人身分的聲明。

聲明指出，「我是張克晉，在此鄭重聲明，本人即刻起退出領銜人身分。台灣此刻正面臨國際經濟及國內政治的難題，然而無止境的抗衡，只會讓台灣的政治、經濟、民生在原地空轉不得停止。我願率先退出對立的罷免競爭議題，希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位，為全台灣人民的福祉而努力。」最後張克晉蓋章並註明是4月30日。

罷免

延伸閱讀

罷吳思瑤領銜人張克晉退出 中選會：二分之一提議人同意可遞補

國家機器再出動？賴苡任：調查局無搜索票入民眾家

基隆民政處長涉查戶政系統助罷免 吳思瑤：嚴重醜聞

國民黨北市黨部2幹部羈押禁見確定 高院：連署偽文非一般偽文可比擬

相關新聞

張克晉退罷瑤領銜人 楊植斗籲三思「執政黨有想跟你團結？」

罷免綠委吳思瑤二階連署中，傳出領銜人張克晉發出宣布退出領銜人身分的聲明，稱「希望全國團結一致，朝野全部回歸各自的工作崗位...

影／賴清德本命區拚了！謝龍介宣布與藍議員「全面代收罷綠連署書」

國民黨立委謝龍介與台南市議會國民黨團今天在議會共同召開記者會，宣布在台南市「全面罷綠、全面代收連署書」，12位國民黨議員...

罷團申請路權被拒網友竟嗆「北港拜媽祖被統戰」 公所：是公安因素

全台大罷免持續進行，近日有罷團指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒絕，理由是白沙屯媽祖要來北港進香，罷團成員質疑公所故意...

柯建銘：大罷免是台灣以及全球對抗共產主義的必須手段

國民黨4月26日號召群眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，民進黨立院黨團總召柯建銘今天臉書表示，426是藍白自己畫下休止符也是自...

罷免涂權吉二階段送件 涂：地方動員多人礙於壓力簽下

罷免桃園市第2選區國民黨籍立委涂權吉團體，今攜第2階段4萬1337份連署書前往桃園市選委會送件。涂權吉今受訪回應，發動罷...

桃園第一槍 罷免立委涂權吉2階段連署今送件

大罷免第二階段連署近尾聲，罷免桃園立委涂權吉的人民團體今用紙箱裝著4.1萬分連署書送件選委會，領銜人Rick表示這是歷史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。