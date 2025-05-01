罷吳思瑤領銜人張克晉退出 中選會：二分之一提議人同意可遞補
罷免民進黨立委吳思瑤提案領銜人張克晉昨宣布退出領銜人身分，引發討論。中選會今表示，根據公職選罷法第76條另規定，罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。
中選會表示，根據公職選罷法第80條規定，罷免案領銜人，應將連署人名冊正、影本各一份，於立委罷免案徵求連署的60日內向選舉委員會一次提出，逾期不予受理。經查北市區域立委吳思瑤罷免案，該罷免案連署期間即送件期限，則到6月7日截止。
中選會指出，公職選罷法第76條另規定罷免案提議人之領銜人死亡或經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。
中選會說，以上一、二兩點則為現行法律規定，選務機關當依法律規定辦理選務，自屬當然；至特定個案當事人聲明部分，或是各界看法則都予以尊重。
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