「反惡罷台灣戰車隊」啟動 羅智強領軍反擊民進黨大惡罷

大罷免來勢洶洶，日前更一度傳出賴清德總統下軍令，要求罷免國民黨立委要數通過。國民黨立委羅智強今天藉由新書「護民主・反惡罷」發表會，同時宣布「反惡罷台灣戰車隊」正式啟動，把銷售出五千本的內在理念，實體化為全台串聯「護民主反惡罷」的行動，預計第一階段從雲林、台中、南投等地開始向各地出發。

羅智強表示，為了回應讀者護民主反惡罷的心聲，這份心意確實地收到了，會轉化成更大的力量來協助大家。目前是第一階段，台灣戰車隊先從中台灣出發，慢慢擴大線路到其他縣市。他們每個人都是小蝦米，正在對抗一隻獨裁大鯨魚，這場為了捍衛民主的對抗，不只是一個人、一個政黨的事情 ，所有人都要站出來告訴主政者，大家不同意走向獨裁，台灣戰車隊出發！

國民黨立委許宇甄指出，新北市議員卓冠廷對外傳達賴清德已經下令要殲滅35席在野黨，加上不斷地利用司法對在野黨進行迫害，人民應該要能夠勇敢站出來反惡罷，因為現在不站出來，未來就會發生在每一個人身上，他們不容許台灣的民主跟司法被踐踏，不只是羅智強，所有的不分區委員都會站出來。

許宇甄正告賴總統，不要用獨裁方式迫害在野黨、不要用獨裁方式打壓民主監督的制衡力量，所有捍衛民主的夥伴，一定要守護每一位立法委員、一定要在投票日出來投下「不同意罷免」。

國民黨立委丁學忠說，面對資源龐大的執政黨，很多新科當選的立法委員陷入無止盡的抹黑跟壓迫，但他們還是一步一腳印來走選區、認真照顧民眾的需要，不畏懼任何的惡質力量。感謝羅智強在資源有限的情境下，願意幫忙用「反惡罷台灣戰車隊」協助宣講，讓鄉親知道這場惡質的罷免是不正義、不應該的，各位鄉親應該都要站出來投下不同意罷免，自己會用最認真的態度來面對這場惡質罷免。

國民黨立委廖偉翔認為，羅智強把售書經費用於支持多位新科立委，在「護民主反惡罷」的路上讓他們不孤單。戰車隊會號召正義的民眾一起加入行列，因為民主社會不能只有一種聲音。現在的台灣社會面對內外交迫局勢，對外國際關稅問題、兩岸對抗持續升高，對內有缺工、缺電等問題，在這個需要拚經濟護民生的時刻，執政黨卻是發動大罷免要來壓制人民的聲音，全民要站出來反對惡罷、破壞民主的行為，不讓民進黨成為獨裁政府。

國民黨立委羅廷瑋說，羅智強屢屢義不容辭站出來的行動，讓敵人敬畏、讓同志敬佩、讓民眾敬愛，宣布出書反惡罷時遭到各種冷嘲熱諷，但是現在成功把這份理念凝聚，成為支援同志們的力量。這次反惡罷戰車會繼續帶頭往前衝，希望支持者一起站出來，反對民進黨主張的大惡罷，對破壞民主監督、打壓制衡力量的行動投下不同意。

國民黨立委游顥表示，民進黨沒有一天將心思放在治國，在4月26日的活動中民眾大聲高吼「官逼民反」的聲音，民進黨卻無法聽見，台灣戰車隊會在大街小巷穿梭，讓民主的聲音走到每一個角落。

國民黨立委張嘉郡提到，在反惡罷護民主的道路上，羅智強不但自己挺住壓力，也反過來支持其他新科委員。國民黨的都很認真在守護民主、傳遞多元的心聲，然而民進黨不問在野黨委員們的問政表現、為地方鄉親爭取的各項建設，就要無差別罷免在野黨，是國家所需要的嗎？呼籲全台灣各界好朋友一起站出來「反惡罷護民主」，這是守護台灣的民主跟多元聲音，只要關心台灣的未來跟民主，一定要站出來投下不同意罷免。