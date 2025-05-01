影／賴清德本命區拚了！謝龍介宣布與藍議員「全面代收罷綠連署書」

國民黨立委謝龍介與台南市議會國民黨團今天在議會共同召開記者會，宣布在台南市「全面罷綠、全面代收連署書」，15位國民黨議員服務處即日起協助代收，第一階段被罷免的民進黨立委，謝龍介說會奮戰到底，達到第二階段門檻 。

謝龍介痛批國家面臨重大挑戰，賴清德身為國家領導人還下軍令發起大罷免，「涉犯貪汙案被20、30萬被交保，但偽造文書的年輕人被50萬交保或被羈押，這些偵辦明顯不符合比例原則」。

謝龍介說，「清德兄下軍令如何團結2千300百萬人」，連署過程或有違誤，司法單位應該釐清真相，但卻看到政治勢力介入司法，把司法當成工具，會自食惡果，人民的怒火會反撲，「426上凱道就是人民看不去很多人都站出來。」

謝龍介說，國民黨團所有成員齊心，協助全面代收通過第一階段被罷免的綠委，也呼籲「司法不要成為政治的打手，政治力不要企圖想要介入司法，打擊異己」，民進黨內鬥也動用司法，追殺在野黨也動用司法，會有更多人站出來，會奮戰到底。

國民黨黨團總召林燕祝說，收取罷免書都會看民眾的身分證或可資證明身分的文，不讓民進黨挑骨頭，今天所有黨團成員站出來，謝龍介和林燕祝服務處是周一至周日無休，其他議員是周一至周五收件，目前在台南工作但要罷免民進黨立委的民眾，到各議員服務處都可以代收連署書。