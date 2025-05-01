遭告偽造連署 林沛祥批噁心：明明是有人偽造簽名罷免我

基隆市政府民政處長張淵翔遭檢調懷疑利用民政系統協助查詢、提供個資，介入罷免基隆市議員連署。網紅溫朗東今天前往基隆地檢署，告發張淵翔與國民黨立委林沛祥等人涉嫌偽造偽造連署。林沛祥回應，明明是有人偽造簽名來罷免他，結果溫朗東卻來告他偽造文書？這樣的操作，是何等的噁心。

林沛祥表示，身為民意代表，他從不逃避檢視，也願意依法接受司法機關的調查。然而，對於這類以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士，罷免是公民的權利，不是溫朗東個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段。

林沛祥指出，針對溫朗東「以告發之名、行抹黑之實」的荒謬說法，他將保留提告權利。若言論涉及任何不實毀謗與對他的惡意指控，他絕對不會姑息。面對這類人格誣蔑與事實扭曲，他會依法捍衛自己的清白。

對於外界質問林沛祥為什麼知道罷免他的連署案中有116件屬於偽造簽名，林沛祥強調，這116件涉嫌偽造的連署書，是中選會提供的正式數據，這是白紙黑字的事實。現在卻有人不查證就妄下指控，完全就是再次驗證那句話「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，不要顛倒是非，更不要把被害者說成加害者。

至於台北市議員鍾小平原先打算告發基隆罷團遭林沛祥阻止後，林沛祥反遭質疑可能早就知道案情不單純，林沛祥說，基隆人的事本來就應該讓基隆人來處理，他在表態後，也馬上搜集相關資料並請辦公室主任於4月24日寄出告發，並不是沒有動作，對於這種莫須有的質疑與造謠，只是為了混淆大眾視聽，並沒有利於現在的案情調查。

林沛祥強調，究竟是誰在操弄民主機制，是誰在扭曲罷免制度、嫁禍於人，相信事實終將說明一切。