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罷團宣布連署書破萬七 黃建賓：民進黨只有搞鬥爭才想到台東

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，今天團隊公布收件數近17000份，並前往縣選委會送件。記者尤聰光／攝影
台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，今天團隊公布收件數近17000份，並前往縣選委會送件。記者尤聰光／攝影

台東罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」，今天團隊公布收件數近17000份，並前往縣選委會送件。挫賓小組表示，等待選委會公布審核結果後，將持續推動罷免議題，提升投票率。另藍營發起罷免民進黨原民立委陳瑩部分，目前收件未過半，希望趕在這個月中完成目標。

挫賓小組副領銜人陳家彬指出，其實連署一開始還沒那麼順利，後面愈來愈多志工好朋友及鄉親的支持，再加上民進黨部的加入，一起協助收取連署書的部分，讓原本預估安全範圍落在15000份，最終數字達16671份左右，大家支援這次的罷免活動， 一起淘汰不適任立委。

他表示，下個階段就等待地方選委會把審核結果公布，這中間距離投票大概還有1到2個月的時間，他們會利用這個期間，更加努力延續這個罷免的議題，讓大家投票率可以再提升。

罷免國民黨立委黃建賓的「挫賓行動」小組，今天一早團隊成員從總部徒步前往縣委會送交罷免連署書，大家集結在縣府廣場高呼「大罷免、大成功」口號；小組志工開興說，罷免黃建賓是全國第一個二階段連署最早送件的縣市，成功率是大概1.5倍。

相較於罷免國民黨立委連署，藍營發起的罷免民進黨原民立委陳瑩，從4月2日開始至今，二階段回收件數未過半，距離台東所分配的6200份相差甚遠，黨中央下令動員地方民代配合衝刺，希望在這個月中旬達成目標。

國民黨台東縣黨部表示，回收這麼緩慢，主要是近期接連的連署司法案件，使得大家對於連署非常謹慎，加上此次罷免多為原鄉地區，需要很長的正確訊息傳遞及溝通；現在在黨中央下令下，應該很快就能達成目標，完成二階段連署。

黃建賓表示，民進黨搞大罷免的原因只有一個，就是選輸想重選，把他當作首要獵殺對象，原因更只是因為看台東人少，「根本是欺負台東人，用政治惡鬥騷擾台東鄉親！」更令台東人憤怒的是，對於台東人苦盼的花東快，民進黨政府說經濟效益低，對於民進黨政府當年承諾的東部快鐵，交通部更在昨天公然坦承會跳票，坐實民進黨心中完全不在乎台東鄉親，只有搞鬥爭時才會想到台東。

他說，「身為台東在地立委，我不怕得罪民進黨，我永遠以台東人權益為最優先！」會堅定地與台東鄉親站在一起，懇請所有台東鄉親，一定要出來投下不同意票，共同守護台東家園。

「挫賓小組」副領銜人陳家彬指出等待選委會公布審核結果後，將持續推動罷免議題，提升投票率。記者尤聰光／攝影
「挫賓小組」副領銜人陳家彬指出等待選委會公布審核結果後，將持續推動罷免議題，提升投票率。記者尤聰光／攝影
藍營發起的罷免民進黨原民立委陳瑩，從4月2日開始至今，二階段回收件數未過半，距離台東所分配的6200份相差甚遠。記者尤聰光／攝影
藍營發起的罷免民進黨原民立委陳瑩，從4月2日開始至今，二階段回收件數未過半，距離台東所分配的6200份相差甚遠。記者尤聰光／攝影

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