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罷團告林沛祥偽造偽造文書 林：扭曲罷免制度嫁禍於人

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸（右起）、時事評論員溫朗東和基隆市議員張之豪，今到基隆地檢署告發林沛祥等人，涉嫌「偽造『偽告文書』」。記者邱瑞杰／攝影
罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸（右起）、時事評論員溫朗東和基隆市議員張之豪，今到基隆地檢署告發林沛祥等人，涉嫌「偽造『偽告文書』」。記者邱瑞杰／攝影

罷免基隆市立委林沛祥領銜人陳青逸等人，質疑基隆市選委會指罷林案有116件「簽名偽造」有隱情，今天到基隆地檢署告發林沛祥等人，涉嫌「偽造『偽造文書』」同行的時事評論員溫朗東還質疑偽造手法不是初犯。

對於罷免陣營的指控，林沛祥回應，願意依法接受調查，但對「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士行為，他認為罷免是公民的權利，不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段。言論涉及對他不實毀謗的惡意指控，絕對不會姑息。

基隆市選委會總幹事趙明華表示，市選委會依法辦理選務，依法配合偵辦，不做任何不必要的評論，維持選務中立暨選務不語的立場。

罷免團體將罷免第1階段提議書送交中選會，中選會交由基隆市選委會查核。市選會將查核結果呈送中選會，經中選會核定後再發給領銜人。基隆地檢署則是在4月12日，接到中選會告發函文，指有116件涉嫌偽造文書。

檢方偵查過程中，18日清晨發動警、調人員對涉嫌偽造的提議人名冊進行查證，持傳票請相關民眾協助說明，引發「6點半按門鈴」爭議。市調站21日約談陳青逸通融調整時間，也被質疑雙標。

罷免林沛祥陣營今對被指有116件偽造一事採取行動，陳青逸今天上午10時和溫朗東、民進黨基隆市議員張之豪到基檢，告發趙明華和市選委會前總幹事張淵翔、林沛祥涉嫌偽造「偽造連署」。

罷免陣營所持的理由是今年3月日7市選委會開會，提及罷免案有116件簽名偽造，但市選委會只寄出26件查詢單，問「是否為本人簽名」，其中20件回覆是本人簽名，6件沒回覆，那116件簽名偽造怎麼來的？

罷團指出，台北市議員鍾小平4月15日說要去基隆告發罷免團體偽造文書，但林沛祥說，「基隆的事應由基隆人自己決定，無需外地人士蹭聲量」，莫非林已經知道內情並不單純，深怕鍾引發內爆？

溫朗東表示，張淵翔因涉嫌違法使用戶政系統民眾個資．檢方聲押禁見（基隆地院裁定交保，檢方抗告中），張淵翔、趙明華涉嫌從「罷免謝國樑」到「罷免林沛祥」案，將合格的聯署書扭曲成不合格。林阻止鍾不要告發，也可能知情涉案。

陳青逸說，公民團體在基隆（推動罷免）真得是很困難，不知道未來的路要怎麼走，希望全國民眾都要知道張淵翔濫用戶政系統這件事情，必須重視，不能再漠視官員濫用公家資源，進行黨同伐異的行為，這違反憲政民主國家的基本原則。

張之豪指出，張淵翔去年擔任市選委會總幹事，張真的只在一個案子做出這種事情嗎？罷免他和市議員鄭文婷判定合格的連署書真的合格嗎？罷免林沛祥116件偽造情事都是偽造嗎？還是有合格的連署書？去年市選會辦理罷謝選務有多項缺失，希望透過司法途徑，讓相關問題不要讓相關人士，自己設所謂的斷點，就真的做為斷點，希望司法追查到水落石出。

林沛祥今天發表5點聲明，除了反駁「網紅」說詞，不姑息抹黑行為，還提及提告行為的操作「是何等的噁心」。

林沛祥表示，116件涉嫌偽造的連署書，是中選會提供的數據，是白紙黑字的事實。現在有人妄下指控，再次驗證「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，希望不要顛倒是非，更不要把被害者說成加害者。

針對阻止鍾小平告發，被指早就知道事情不單純一事，林沛祥說，基隆人的事本來就應該讓基隆人來處理，他在表態後，也馬上搜集資料，24日已告發，並不是沒有動作。莫須有的質疑與造謠，只是為了混淆大眾視聽。究竟是誰在操弄民主機制，是誰在扭曲罷免制度、嫁禍於人，相信事實終將說明一切。

基隆市立委林沛祥今天表示，罷免是公民的權利，不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段。言論涉及對他不實毀謗的惡意指控，絕對不會姑息。圖／林沛祥辦公室提供
基隆市立委林沛祥今天表示，罷免是公民的權利，不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段。言論涉及對他不實毀謗的惡意指控，絕對不會姑息。圖／林沛祥辦公室提供

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