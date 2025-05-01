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大罷免深藍區也過二階 游盈隆：民進黨全面介入是重點

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片
台灣民意基金會董事長游盈隆。圖／聯合報系資料照片

罷免全台遍地開花，就連部分深藍選區立委二階段連署也達標。台灣民意基金會董事長游盈隆表示，不必大驚小怪，民進黨從三月全面介入大罷免；大罷免行動從頭到尾如果沒有民進黨正式或非正式投入，絕不可能走到今天這個局面。

游盈隆昨晚在臉書表示，為什麼罷免藍委賴士葆能過二階？這幾天似乎成了一個話題。一開始是前立委郭正亮提的，前立委沈富雄也跟進討論。賴士葆達標，讓郭正亮百思不得其解，感到很困惑，沈富雄則說是「因為他很藍」。

游盈隆說，他的看法是，「罷賴」二階輕騎過關，實在不必大驚小怪，原因也不是賴士葆很藍。這其實跟三個因素有關：一，選區反對勢力強弱；二，罷免制度特質；三，當前全國政治氣候變遷。

游盈隆指出，台北市文山區一向雖是深藍選區，從未產生民進黨籍立委，但近五年選舉，在市議員阮昭雄、王閔生深耕後，都能獲得6萬票上下，反對勢力並不弱；再加上近一年朝野政黨嚴重對立，民進黨支持者累積強烈的集體焦慮感與憤怒；最後則是，二階罷免要通過，只需10%選民同意聯署，門檻不低，但也不算太高。

游盈隆說，根據這三項因素，去一一檢視北、中、南、東每一個立委選區，就可以理解，為什麼這次大罷免狂潮可以席捲全台，包括台東立委黃建賓、花蓮傅崐萁、雲林丁學忠、桃園涂權吉、牛煦庭等；黃建賓因很藍，所以罷免過二階嗎？應該不是。同理，也可解釋為什麼彰化、南投、苗栗、新竹等地區狀況比較冷。

除了三個客觀因素外，游盈隆認為，民進黨從三月全面介入大罷免，為公民團體提供各種協助，更是重中之重。大罷免行動從頭到尾如果沒有民進黨正式或非正式投入，絕不可能走到今天這個局面。

游盈隆說，究竟有多少國民黨立委將通過二階，半個月內結果將全部揭曉，20個上下大概跑不了。當國民黨人先心情沉重地面對大罷免狂潮時，民進黨人也無法高興太久，因為國民黨中央已經下達動員令，全面反制民進黨，至少14個立委將受到威脅。但最重要還是決戰三階，三階才是真正的重頭戲，「那將是台灣民主非比尋常的時刻」。

罷免

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