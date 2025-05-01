溫朗東告偽造文書 林沛祥：網紅顛倒黑白將捍衛清白

網紅溫朗東今天上午與律師赴基隆地檢提告基隆市選委會前總幹事張淵翔、立委林沛祥等人涉嫌偽造連署書。林沛祥今天回應表示，罷免是公民的權利，不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段，以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士，扭曲事實的說法，他會依法捍衛自己的清白。

林沛祥說，身為民意代表從不逃避檢視，也願意依法接受司法機關的調查。然而，對於這類以「顛倒黑白、博取關注」為目的的網紅人士，罷免不是個人的表演舞台，更不是拿來操作流量的手段。

林沛祥表示，對該名網紅「以告發之名、行抹黑之實」的荒謬說法，將保留提告權利，若言論涉及任何不實毀謗與惡意指控，絕對不會姑息，面對這類人格誣蔑與事實扭曲，會依法捍衛自己的清白。林沛祥質疑、明明是有人偽造簽名來罷免他，結果卻告他偽造文書，這樣的邏輯也能說得通？

針對外界有人質問他為什麼會知道罷免他的連署案有116件屬於偽造簽名，甚至質疑他是否透過戶政系統取得資料，林沛祥強調，這116件涉嫌偽造的連署書，是中選會提供的正式數據，這是白紙黑字的事實。現在卻有人不查證就妄下指控，完全「造謠一張嘴，闢謠跑斷腿」，顛倒是非，把被害者說成加害者。

至於有人說鍾小平原先打算告發基隆罷團遭林沛祥阻止，拿這件事來造謠說，指林可能早就知道案情不單純。林沛祥澄清，基隆人的事本來就應該讓基隆人來處理，他在表態後，也馬上搜集相關資料並請辦公室主任於4月24日寄出告發函，並不是沒有動作。

林說，對於這些莫須有的質疑與造謠，只是為了混淆大眾視聽，究竟是誰在扭曲罷免制度、嫁禍於人，他相信事實終將說明一切。