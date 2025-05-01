罷團申請路權被拒竟嗆「北港拜媽祖被統戰」 公所：是公安因素

全台大罷免持續進行，近日有罷團指控，向北港鎮公所申請路權辦宣講遭拒絕，理由是白沙屯媽祖要來北港進香，罷團成員質疑公所故意打壓，甚至有人轉貼貼文到地方社團稱「北港拜媽祖所以都被統戰了是嗎？」言論讓北港鎮公所鄭重澄清，也引發網友圍剿罷團。

台灣經濟民主連合日前在臉書發文指出，原定今天下午3點至5點在北港登記所外道路（雲林縣北港鎮仁和路11號）舉行「丁學忠究責會」，4月22日向北港鎮公所申請路權，當時承辦人並未表示不予許可，但25日卻來電稱，因白沙屯媽祖北港進香等因素，「可能」無法核准。

經民連質疑是近日罷團「雲林拔釘」宣布二階連署人數跨過法定門檻後，在地政治人物的反制、刁難罷免活動措施；呼籲北港鎮公所應保障人民權利，勿打壓罷免宣講，「公民路不是在地當權者的禁臠，公民路屬於公民」，勿以各種藉口，侵犯人民的集會自由。

經民連的聲明被分享到地方社團「土庫人站出來」，該名網友要求「北港鎮公所踹共！拿北港要接白沙屯進香團來當藉口，阻擋我們辦罷免說明會，國民黨就可以在總統府前面抗議北港辦罷免活動就不行，因為北港拜媽祖所以都被統戰了是嗎」，甚至指「還是北港被中共滲透了？」

北港鎮公所針對網友轉到地方社團的言論，在臉書發文鄭重澄清，並非針對特定團體或活動內容，而是基於公共安全、交通順暢及維護公共設施使用權益之綜合考量。5月3日，白沙屯拱天宮媽祖進香活動將抵達北港朝天宮，香燈腳報名人數已高達31萬人。

鎮公所預期活動前後將有大量香客及遊客湧入，又北港朝天宮於4月2日即依程序申請使用該路段進行整備作業，鎮公所依規定核准在案，為配合宗教活動交通管理與安全維護，確保地方秩序與公共設施正常運作，因此無法同意其他團體於5月1日同時段同地點辦理活動。

另申請地點鄰近北港遊客中心與共享單車站點，人流密集，白沙屯媽祖進香期間，將陸續有香燈腳信徒提早進入北港，為維護信眾休憩需求及公共設施正常使用，必須納入考量，鎮公所已函文建請擇期，絕非針對特定活動或政治立場。

北港鎮公所指出，公所一向依法行政，尊重言論自由與集會權利，無涉所謂「統戰」或「滲透」之情事，也致力保障公共利益與民眾權益，誠摯感謝各界關心，請勿誤信不實訊息。

經民連的臉書聲明湧入大量網友抨擊「北港歷年的盛事活動，不會挑其他時間來嗎？一堆自私的人，不尊重當地文化，自以為舉民主之旗，行鴨霸之言論，尊重文化都做不到的人，還要談自以為是的民主」、「既然要申請，表示對方有權拒絕。不同意就變打壓？你借就得同意？這哪門子民主」。

網友質疑，經民連智庫召集人賴中強留言回應「白沙屯媽祖5月1日傍晚，經民連活動結束時，根本還沒有從苗栗通霄出發，要到5月3日，四十小時後，才會到北港。北港鎮公所用這個理由來擋台灣經濟民主連合／台灣公民陣線辦活動，真是太蝦了。」

至於「土庫人站出來」社團網友看到轉發的貼文，則紛紛抨擊「吃飽撐著」、「建議直接去北京天安門連署罷免會更有用」、「你當天去辦好了，我等著看媽祖信徒教你做人處事的道理」、「看到留言我就放心了～雲林還有好多鄉親都是理智的」。