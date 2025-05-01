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柯建銘：大罷免是台灣以及全球對抗共產主義的必須手段

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召柯建銘。圖／聯合報系資料照片

國民黨4月26日號召群眾上凱道「反綠共、戰獨裁」，民進黨立院黨團總召柯建銘今天臉書表示，426是藍白自己畫下休止符也是自我毀滅的終點，藍白自我了斷以謝國人，再怎麼義和團也不該如此作賤自己，大罷免是台灣以及全球對抗共產主義所必須的手段，大罷免、大民意、大覺醒、大反共、大格局、大成功。

柯建銘指出，426當天立法院長韓國瑜、台中市長盧秀燕、國民黨主席朱立倫心中最害怕的，應該是他所講的「大罷免、大成功」，國民黨害怕也知道35席立委會被大民意、大罷免、大滅頂，民意起風全國覺醒席捲，全台所向披靡，台灣人就此要真正出頭天了。

柯建銘說，國民黨賣台亡國出賣自己，民進黨抗中保台救國救己。賴清德總統一直尊重民意，在國民黨全黨先罷免民進黨之後，當民意起來時，民進黨全黨當民意的後援及後盾，代收代送連署書。

柯建銘表示，民進黨假如第一時間也站在浪頭上與國民黨對勢，就會變成藍綠對決，會喪失抗中保台的核心價值與戰略意義，模糊了焦點。

請大家冷靜想一想，426的凱道是不是變成藍綠對決的殺戮戰場，這絕對不是大家想要的，此時此刻的台灣扮演民主世界的關鍵性角色，是美國總統川普對抗中國的最大後盾，角色何其重要，豈可不慎重。

柯建銘指出，請大家相信賴總統睿智的領導及全黨的配合，才能大罷免、大理性、大智慧、大反共、大格局、大成功。

罷免

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