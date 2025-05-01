張淵翔40萬交保基檢抗告 林沛祥：抗告吃到飽羅織入罪

昨天請辭獲准的基隆市政府民政處長張淵翔涉及違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，法官裁定40萬交保，基檢昨晚提出坑告。立委林沛祥今天一早站街頭時表示，辦案要講求比例原則，這種「抗告吃到飽」是一種羅織入罪的手法，司法不應以如此粗暴的手段辦案。

基隆地檢署偵辦罷免民進黨議員涉嫌偽造文書案，張淵翔坦承違反個人資料保護法及偽造文書，擅用戶政系統協助國民黨罷免連署，前晚法官裁定40萬交保。基隆地檢署不服裁定，昨晚8點多已將抗告書送達基隆地院，地院表示將轉送高等法院分案。

林沛祥今天一早7點到基隆市中正、信一路口喜豬橋站街頭，請託民眾在他的罷免案投不同意票，針對基檢抗告，林說，辦案要講求比例原則，這種「抗告吃到飽」、「抗告自助餐」的手法，只要被駁回就一直抗告，總有一天會抗告成功，是一種羅織入罪的手法，讓人覺得司法有偏頗的狀況，不能用如此粗暴的手段，似乎司法是在保護某些人。

林沛祥批評，並非所有司法界都是偏頗、有不盡責的公務人員，但確有些檢調首長是害群之馬，揣摩上意、意識型態，以政治利益取向辦案，毀壞司法威信。司法是皇后的貞操，而不是偏向哪一方，但現在的辦案，已讓民眾質疑偏頗執政黨，未來恐怕人民會有激烈的反彈。

另外，國民黨主席朱立倫昨宣布所有黨籍民代全面投入罷免綠委的二階段連署，並將連署成果列入考核、對外公告，讓藍營支持者了解各地進度。

林沛祥說，這是面對民進黨的大惡罷國民黨無可奈何下的舉動，因為國國民一向以民生為重，但要對民進黨的政治改擊和政治鬥爭有所回應。以基隆而言，因只有他一席立委，並沒有罷綠委，但有罷兩名綠議員。

林沛祥表示，目前他對罷免張之豪、鄭文婷的進度，還是相對樂觀的，因為人在做天在看，他能做的就是反映民意，他不會刻意激起任何意識形態、仇恨，但在坊間聽到綠議員諸多對他惡意扭曲的言論，基隆市民是疼惜的。